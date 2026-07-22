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Medicina forense

Ya es oficial: el Imelga incorpora los partidos judiciales de Lalín y A Estrada a la subdirección de Pontevedra

La memoria de 2025 evidencia la mayor carga de trabajo en la subdirección de Santiago en áreas como psiquiatría forense o muertes violentas

Los dos juzgados notificaron 6 suicidios

Obras de la nueva sede del Imelga de Santiago, en el barrio de Fontiñas.

Obras de la nueva sede del Imelga de Santiago, en el barrio de Fontiñas. / Antonio Hernández Ríos

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Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Lalín

En octubre del año pasado, el Instituto de Medicina Legal de Galicia comenzó los trámites para actualizar su organización y funcionamiento para adecuarse a un decreto de 2023 que regula la labor de este tipo de entidades, cuya principal labor son exámenes periciales que solicitan juzgados, fiscalías y registros civiles en casos tan diversos como muertes violentas, régimen de visitas de hijos de padres separados o incapacitaciones. Una de las medidas de esa reestructuración pasaba por incorporar los partidos judiciales de Lalín y A Estrada, adscritos a la subdirección de Santiago, a la de Pontevedra. Desde entonces, tanto partidos políticos como sindicatos defendieron la continuidad de esa adscripción a Santiago, por cercanía geográfica.

El Consello da Xunta acaba de dar luz verde a ese traspaso, apoyándose en la memoria de 2025 del Imelga y en la que queda en evidencia que hasta ahora la carga de trabajo es mayor en Santiago que en Pontevedra. Santiago, para empezar, atiende a 10 partidos judiciales, frente a los 6 de Pontevedra. Además de Lalín y A Estrada y el de Santiago, la subdirección en Compostela atiende las peticiones de Padrón; Ribeira; Noia; Muros; Negreira; Ordes y Arzúa. Por su parte, en Pontevedra figuran también Marín; Caldas de Reis; Vilagarcía de Arousa; Cambados y Cangas.

Uno de los servicios de los técnicos del Imelga es la de clínica forense, que evalúa en personas vivas las secuelas físicas y psíquicas que les provocaron accidentes, agresiones o negligencias, de cara a solicitar una indemnización, así como el estado mental de acusados en un juicio o la capacidad de decisión de una persona vinculada a una incapacitación o a una custodia. La subdirección de Santiago, en este apartado, recibió 5.103 solicitudes, frente a las 4.089 de Pontevedra. A nivel gallego, Vigo lidera la lista con 6.043.

Dentro de la clínica forense, la actividad pericial del Imelga en Santiago realizó valoraciones de daños por violencia de género y violencia sexual. De esas 226 solicitudes de valoración de las víctimas, 23 procedían de A Estrada y 3 del partido judicial de Lalín. A Estrada solo está superada po las 29 agresiones machistas de Ribeira y las 145 de Santiago. El resto de casos se reparten entre los 12 de Noia, los 7 de Negreira y los 4 de Padrón, seguidos por un caso tanto en Muros como en Ordes y Arzúa. La cifra es más modesta en la subdirección del Imelga en Pontevedra, con 202 valoraciones solicitades sobre todo desde Pontevedra (con 73 casos), Vilagarcía (49) y Marín (27), seguidos por los 23 de Cambados, los 16 de Caldas y los 14 de Cangas. En violencia sexual, el volumen de solicitudes ya es inferior en las dos áreas, y en este caso sí se impone la de Pontevedra, con 80 casos, frente a los 61 de Santiago. La primera evaluó las lesiones de 49 víctimas de hechos ocurridos en el partido judicial de la ciudad, a los que se suman 12 de Vilagarcía, 8 de Cambados, 7 de Caldas, 3 de Marín y 1 de Cangas. En violencia sexual, Lalín remitió un caso, y A Estrada ninguno, a Santiago, que evaluó sobre todo víctimas de la propia ciudad y entorno (49), así como de Ribeira /7), Noia (2) y Padrón (1). Hubo también solo 1 caso en Arzúa, mientras que Negreira, Ordes y Muros, como A Estrada, no remitieron solicitudes.

Accidentes de tráfico

El Imelga desarrolla además servicios de patología forense, vinculada a estudiar la causa de muertes violentas o sospechosas de criminalidad. Esta especialidad también engloba las causas de muertes naturales y peticiones del registro civil para supervisas certificados de defunción. En accidentes de tráfico, durante el año pasado los dos partidos judiciales no solicitaron el servicio forense a Santiago que, sin embargo, contabiliza 19 asistencias: 5 para Negreira, 4 tanto para Arzúa como para Santiago; 2 en Ordes y otras tantas en Padrón; y una tanto en Ribeira como en Muros. Superan, también las 15 de la subdirección de Pontevedra: hubo 5 en la propia ciudad, mientras que Cangas remitió 3 y tanto Cambados como Vilagarcía y Caldas, 2. Solo una procede del partido judicial de Marín.

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Dentro de las muertas violentas figuran tanto los accidentes de tráfico como caídas, reacciones adversas a drogas, homicidios y suicidios. Los mapas del Imelga permiten consultar también la procedencia de solicitudes del Imelga para aclarar las causas de muerte por suicidio: hubo 3 remitidas desde Lalín y otras 3 desde A Estrada. La subdirección de Santiago llega a las 50 con las 17 de la ciudad, las 6 de Muros y otras tantas de Arzúa; las 5 de Ribeira; las 3 de Ordes; las 2 de Noia y una de Negreira. Pontevedra precisó del Imelga para esclarecer 35 suicidios: casi la mitad, 18, se produjeron en Pontevedra, muy por encima de los 5 de Cambados o los 4 de Cangas. Caldas y Marín notificaron 3 cada uno, y Vilagarcía, 2.

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