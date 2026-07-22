A Xesteira oferta diez disciplinas en su curso de música

La Escuela de Música Tradicional (EMT) de Couso, impulsada por la asociación A Xesteira, afronta un nuevo curso con una oferta consolidada que reúne cada año a entre 80 y 90 alumnos de todas las edades. Nacida en 2011 a partir de unas clases internas de canto y pandereta promovidas por un pequeño grupo de personas vinculadas a la entidad, la iniciativa fue creciendo hasta convertirse en un referente para la formación y la difusión de la música tradicional gallega.

La escuela comenzará su actividad a mediados de septiembre en los locales de la asociación y mantendrá abiertas las inscripciones hasta el inicio del curso, e incluso durante las primeras semanas en aquellas modalidades donde queden plazas. Las clases se organizan en diferentes jornadas de la semana y abarcan disciplinas como baile tradicional, gaita, pandereta, canto popular y de taberna, acordeón, requinta, percusión con tambor y bombo o percusión de mano, además de grupos específicos para infancia y juventud.

Escola de música tradicional da Asociación A Xesteira de Couso. / A.X.

El baile tradicional, la pandereta, la gaita y la percusión figuran entre las propuestas con mayor demanda, mientras que la requinta, incorporada el pasado curso, superó las expectativas de participación y continuará formando parte de la programación. Siete docentes integran el equipo encargado de impartir las distintas especialidades.

La presidenta de A Xesteira, Sheila Álvarez Fernández, explica que la escuela responde plenamente a la filosofía de la asociación, basada en la transmisión de la cultura popular y el trabajo colectivo. En este sentido, destaca que la actividad formativa va acompañada de numerosas iniciativas comunitarias que buscan fortalecer los vínculos entre la vecindad. Entre ellas cita la construcción colaborativa de los cabezudos de Couso o los encuentros mensuales dirigidos a niños y familias para favorecer la convivencia y crear grupo entre los más pequeños de la parroquia y su entorno.

Escola de música tradicional da Asociación A Xesteira de Couso. / A.X.

Las inscripciones pueden formalizarse a través de la página web de la asociación, del correo electrónico info@axesteira.gal y del teléfono 722 31 76 56, donde cada actividad dispone de un formulario específico, aunque también se mantiene la atención telefónica y por correo electrónico para facilitar el acceso a quienes prefieren realizar el trámite de forma presencial o necesitan resolver dudas.

As Nosas Músicas

La asociación también ultima los preparativos de una nueva edición del festival As Nosas Músicas, cuya programación ya puede consultarse íntegramente en asnosasmusicas.gal. La web reúne los horarios de conciertos, actividades y talleres, información sobre la zona gratuita de acampada y el servicio especial de autobús. Habrá salidas desde la Praza da Farola de A Estrada, con parada en Pontevea y llegada al campo de la fiesta de Couso a las 21.00 horas, mientras que los viajes de regreso partirán a las 4.30 y a las 6.00 horas con el mismo recorrido en sentido inverso.