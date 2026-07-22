¿Puede una cabra agilizar los desbroces de las pistas de Silleda?

Los dos ediles del BNG de Silleda, Erea Rey y Xerardo Díaz, tildan de «propaganda baleira» la información del Concello según la que ya está desbrozada la mitad de las pistas asfaltadas del municipio. Para este partido, el ejecutivo socialista «fai exactamente o mesmo que en exercicios anteriores: chegar tarde e deixar desatendida a maioría do rural no mento de maior risco de incendios e maior tránsito de vehículos», de modo que está en peligro el patrimonio natural pero también la seguridad vial de los transeúntes.

El Bloque apunta que ha pasado la primavera y un mes de verano, pero los trabajos de desbroces solo llegaron a 17 parroquias, mientras que el compromiso del gobierno con el BNG para que apoyase las retribuciones del ejecutivo pasaba por «realizar dous pases de roza en todas e cada unha das parroquias (son 33) entre maio e setembro. Á hora da verdade demostra unha falta total de palabra. Rir da veciñanza na súa propia cara pretendendo vender como un éxito o que é unha evidencia de que vai tarde é inaceptable».

El calendario de desbroces en Silleda sigue sindo «deficitario, lento e insuficiente» pese a que la partida presupuestaria pasó de los 40.000 a los 92.000 euros (es más del doble) y a la incorporación de un nuevo tractor. La portavoz del partido, Erea Rey, remarca que «a roza e limpeza dos camiños non é ningún capricho do BNG, é unha necesidade básica para toda a veciñanza que vive e circula polo rural. Estamos a falar de seguridade viaria, de visibilidade nas estradas e, moi especialmente, de prevención de incendios forestais na época de maior risco do ano».

El BNG, para forzar al ejecutivo a agilizar estos trabajos, vuelve a tirar de ironía en sus perfiles en redes sociales, como hizo en su momento con la polémica sobre la tala de árboles con plagas en la Rúa do Progreso. Ahora, los dos ediles publicaron un vídeo en el que están acompañados de una cabra, que bien podría desbrozar las cunetas, «para ver se o servizo chega a tempo ás parroquias».

Un tramo de la pista de Curro y Vilar. / Cedida

Sin visibilidad en Curro y Vilar

Por otra parte, los vecinos y vecinas de las aldeas de Curro y Vilar, en la parroquia de Cira, se ven obligados a emplear una ruta alternativa a la pista que comunica con la CP-2017, porque el vial presenta tanta maleza que no hay visibilidad en los tramos de curva.