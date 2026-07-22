El BNG reclama en A Estrada un plan para proteger el patrimonio

El BNG de A Estrada valora positivamente la restauración de la imagen de la Inmaculada, obra del escultor Francisco Asorey, al considerar que supone una excelente noticia para la conservación del patrimonio local. La formación nacionalista destaca la importancia de preservar el legado de uno de los grandes referentes de la escultura gallega y entiende que proteger una pieza de su autoría contribuye también a salvaguardar una parte esencial de la identidad cultural del municipio.

No obstante, el grupo considera que esta intervención debe ser el punto de partida de una política de conservación más amplia. A su juicio, A Estrada dispone de un patrimonio histórico, artístico y etnográfico de gran valor que requiere una planificación estable y criterios objetivos para garantizar su protección a largo plazo.

El candidato nacionalista a la Alcaldía, Marcos Borrageros, sostiene que «o patrimonio non pode depender de actuacións illadas. Cada investimento debe formar parte dun plan que estableza prioridades segundo o valor histórico dos bens e o seu estado de conservación». En esa línea, defiende que cada actuación responda a una estrategia municipal previamente definida y no a decisiones puntuales.

El BNG pone como ejemplo el estado de varios enclaves patrimoniales del municipio, entre ellos la Ponte de Liñares, el acueducto o el conjunto histórico de Guimarei. La formación entiende que todos ellos precisan actuaciones para frenar su deterioro y favorecer su puesta en valor como parte del patrimonio estradense.

Asimismo, los nacionalistas proponen la elaboración de un Plan Municipal de Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio, que incluya un inventario actualizado de los bienes de interés histórico, una evaluación técnica de su estado, la definición de prioridades y una programación plurianual de inversiones.

Borrageros concluye que «a restauración da Inmaculada é unha magnífica noticia. O que reclamamos é que non sexa unha excepción, senón parte dunha política continuada de protección do patrimonio». A su juicio, conservar el legado histórico no solo contribuye a preservar la memoria colectiva, sino que también representa una oportunidad para impulsar el desarrollo cultural y turístico de A Estrada.