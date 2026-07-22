La Banda de Lalín despide el verano con un campamento musical

La Escola de Música da Banda de Lalín celebrará entre los días 1 y 4 de septiembre una nueva edición de su Campamento Musical, una propuesta lúdica y educativa dirigida a niños y niñas con y sin experiencia previa en música. La actividad se desarrollará en horario de 9.30 a 13.30 horas y contará con plazas limitadas.

El campamento combinará actividades musicales adaptadas a distintas edades y niveles con trabajo en grupo a través de la banda, además de juegos y dinámicas de ocio coordinadas por monitores y monitoras de tiempo libre. La organización plantea la iniciativa como una forma de acercar la música a los más jóvenes de manera dinámica, fomentando al mismo tiempo la creatividad, el compañerismo, la convivencia y el trabajo en equipo.

La propuesta está abierta tanto al alumnado de la escuela musical como a niños y niñas que nunca hayan tenido contacto con la música y quieran descubrir este ámbito durante los últimos días de las vacaciones de verano, antes del inicio del nuevo curso.

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Matrícula

La matrícula será gratuita para los alumnos de la Escola da Banda. Los hijos e hijas de socios abonarán 15 euros, mientras que el precio para personas ajenas a la asociación será de 30 euros. La inscripción puede realizarse de forma online a través de la página de la Banda de Lalín.