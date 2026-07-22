Música
La Banda de Lalín despide el verano con un campamento musical
La iniciativa, que se desarrollará del 1 al 4 de septiembre, busca promover el compañerismo, la convivencia y el trabajo en equipo a través de la música
Redacción
La Escola de Música da Banda de Lalín celebrará entre los días 1 y 4 de septiembre una nueva edición de su Campamento Musical, una propuesta lúdica y educativa dirigida a niños y niñas con y sin experiencia previa en música. La actividad se desarrollará en horario de 9.30 a 13.30 horas y contará con plazas limitadas.
El campamento combinará actividades musicales adaptadas a distintas edades y niveles con trabajo en grupo a través de la banda, además de juegos y dinámicas de ocio coordinadas por monitores y monitoras de tiempo libre. La organización plantea la iniciativa como una forma de acercar la música a los más jóvenes de manera dinámica, fomentando al mismo tiempo la creatividad, el compañerismo, la convivencia y el trabajo en equipo.
La propuesta está abierta tanto al alumnado de la escuela musical como a niños y niñas que nunca hayan tenido contacto con la música y quieran descubrir este ámbito durante los últimos días de las vacaciones de verano, antes del inicio del nuevo curso.
Matrícula
La matrícula será gratuita para los alumnos de la Escola da Banda. Los hijos e hijas de socios abonarán 15 euros, mientras que el precio para personas ajenas a la asociación será de 30 euros. La inscripción puede realizarse de forma online a través de la página de la Banda de Lalín.
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