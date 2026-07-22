La AG-59, más cerca de A Estrada con la apertura del enlace en Pontevea

La prolongación de la AG-59 dio este miércoles un paso decisivo hacia A Estrada con la entrada en servicio del nuevo tramo entre Pontevea y Santiago. La apertura llega apenas cuatro días después de que FARO analizase los sucesivos retrasos acumulados en la actuación y la incertidumbre que seguía rodeando su puesta en funcionamiento. Desde este miércoles, los conductores pueden acceder a esta vía por el enlace de Pontevea, además de recuperar la entrada desde A Ramallosa, cerrada durante los últimos meses.

La puesta en servicio se realizó de forma escalonada. El sentido Pontevea-Santiago comenzó a funcionar a las 09.30 horas, mientras que el tráfico en dirección inversa se habilitó en torno a las 12.30 horas, una vez retirados los elementos de seguridad instalados durante las obras. El enlace de A Ramallosa siguió el mismo calendario, de modo que ambos accesos quedaron plenamente operativos a mediodía.

Así pues, la apertura supone un avance especialmente significativo para A Estrada, donde la llegada de la autovía lleva años siendo una de las principales reivindicaciones del municipio para mejorar la conexión con la capital gallega. Cada día son miles los vecinos que se desplazan a Compostela por motivos laborales, educativos, sanitarios o administrativos, por lo que mejorar las comunicaciones y reducir los tiempos de viaje constituye desde hace años una de las principales demandas del municipio.

El nuevo tramo, de 3,5 kilómetros entre A Ramallosa y Pontevea, ha supuesto una inversión de 32,3 millones de euros por parte de la Xunta e incluye dos enlaces, un viaducto sobre el rego de Santa Lucía y varias estructuras destinadas a mantener la permeabilidad de la red viaria.

La actuación, sin embargo, todavía no está completada. Este martes, durante la presentación oficial del nuevo tramo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó que las obras de la segunda y última fase ya están en ejecución entre Pontevea y O Rollo, con un presupuesto superior a 31 millones de euros. El objetivo es que toda la prolongación esté finalizada en 2028, tras una inversión cercana a 70 millones de euros, permitiendo conectar Santiago y A Estrada en unos diez minutos.

En esa misma línea se pronunció este miércoles el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, quien calificó la apertura del nuevo tramo como «un nuevo paso» para mejorar las comunicaciones del municipio. El regidor subrayó que el reto pasa ahora por completar la prolongación de la autovía hasta O Rollo para ofrecer una conexión «más rápida, segura y cómoda» con Santiago. A su juicio, cada avance en esta infraestructura contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos y representa una oportunidad para impulsar el desarrollo del municipio.

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Así pues, pese a los retrasos en los plazos y la incertidumbre que hasta hace unos días rodeaba esta inauguración, la capital gallega está ahora más cerca de este concello, coincidiendo además en un momento en el que el crecimiento continuado de la urbe pide expandir su área de influencia para dar solución a la gentrificación.