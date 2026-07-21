La Xunta destina 150.000 euros a financiar la fase final del futuro edificio polivalente de Rodeiro

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y el alcalde en funciones de Rodeiro, Alberte Lamazares, firmaron este lunes un convenio mediante el que el gobierno autonómico aportará 150.000 euros a la financiación de la cuarta fase (y final) de la construcción del futuro edificio polivalente de uso asistencial. Este inmueble, cuyos primeros trabajos se remontan ya al último mandato del PP, albergará un centro de día para personas mayores y el Punto de Atención á Infancia.

Esta nueva aportación fue comprometida por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el pasado mes de enero, en un encuentro con Lamazares y el alcalde, José Luis Camiñas. La cuantía se suma a la inversión que realizó la Xunta en las tres fases anteriores y que suman 200.000 euros. Tras la firma, la conselleira puso en valor la importancia que tendrá este nuevo centro para el municipio de Camba, que cuenta además con una subvención de 500.000 euros del Plan Extra de la Diputación correspondiente a la convocatoria de 2025. Lamazares indica que, de poder optar a la resolución de otra línea de ayudas de la Xunta, las arcas municipales no tendrían que aportar dinero para un servicio que ayudará a la atención de personas dependientes y a la conciliación de las familias. Supondría un ahorro de más de 470.000 euros, si se concede esta subvención.

Escasez de convenios

En este sentido, Alberte Lamazares indica que el traslado del PAI a unas instalaciones con más superficie podría incrementar el número actual de usuarios, 19. Aunque quedaron atendidas todas las solicitudes para el nuevo curso, no cabe duda que un servicio de este tipo contribuye a fijar población en el municipio y, por tanto, a asegurar la matrícula en el centro educativo. Para el líder de Unidade por Rodeiro, el acuerdo suscrito con la Xunta «supón un paso moi importante para o desenvolvemento dun proxecto estratéxico para o municipio», que cubrirá, precisamente, esa demanda vecinal en la atención a bebés y mayores dependientes. El bipartito local indica además que «na última década foron moi poucos os convenios deste tipo asinados entre a Xunta e o Concello», y apunta que este segundo apoyo de la Xunta «é unha mostra do traballo que está facendo desde a administración municipal».