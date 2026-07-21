El Team Flow cierra el Europeo con un oro para su delegación

Este domingo tuvo lugar el acto del cierre del Campeonato Europeo de Danza y Baile que estos días se ha estado celebrando en Grecia y en el que ha participado el Team Flow de Lalín. En esta última cita, conocida como All Dance Awards Flow, la expedición lalinense ganó el premio a la Mejor Delegación. El broche de oro perfecto tras las jornadas de competición en las que las integrantes consiguieron un gran medallero, con ocho medallas de oro y dos de plata.

El premio de Mejor Delegación del Campeonato Europeo de Danza. / Cedida

De tierras helenas traen el campeonato europeo en la categoría grupal de Hip Hop de 11 a 14 años, el de trío de Dancehall, el oro en dúo de Urban Show y el alcanzado por el trío de Reggeatón.

A estes éxitos se suman el individual logrado por Sofía Rey en la categoría de Mini Urbano, y en la modalidad colectiva, el grupo de Hip Hop «Hakuna Matata» se proclamó también campeón de Europa. A nivel de parejas, el dúo formado por Sofía Otero y Sabela Mato subió al primer cajón del podio. Además, los integrantes del Team Flow alcanzaron el primer puesto en la categoría de tríos. La cosecha se completó con dos subcampeonatos europeos en la modalidad de dúos de Hip Hop y el dúo compuesto por Mara Blanco y Olaya Gil logró otro metal plateado en una categoría que destacó por su extrema dureza competitiva.

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Tras estos grandísimos resultados parte de la delegación lalinense ya ha puesto rumbo de vuelta a casa y otra parte regresarán este martes.