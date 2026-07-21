Silleda se acerca al ecuador del verano con más de la mitad de las pistas asfaltadas ya desbrozadas

Avanza a buen ritmo la campaña de limpieza en las pistas asfaltadas de titularidad municipal de Silleda. Gracias al refuerzo contratado para estos meses de verano, ya están desbrozados los viales de Refoxos; Laro; Cortegada; Parada; Oleiros; Siador; Vilar; Taboada; Silleda; Saidres; Escuadro; Martixe; Ansemil; Breixa; Santa Mariña y O Souto en Graba; San Fiz y Rellas. Las máquinas comenzaron su labor en las últimas jornadas en Abades. Con estas intervenciones y a punto de llegar al ecuador del verano, el Concello ya ha retirado la maleza en más de la mitad del término municipal. «Somos conscientes de que ainda quedan zonas por atender, pero o ritmo actual permitirá completar a campaña incluso antes que o ano pasado», calcula la alcaldesa, Paula Fernández Pena. La regidora recuerda que a lo largo del año ya se realizó un primer pase por numerosas parroquias, pero esta fórmula en ocasiones resulta poco eficaz, ya que la maleza en los meses de primavera vuelve a crecer con vigorosidad.

Silleda, para estas labores, acaba de incorporar un nuevo vehículo, cedido por la Consellería do Medio Rural. Es un tractor con brazo lateral, que permitirá limpiar los márgenes de las pistas forestales y de los caminos de monte. Con este nuevo vehículo, Trasdeza dispone de siete tractores para trabajos de limpieza y desbroce.