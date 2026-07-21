Roteiros de Lalín sube al Pico de Penarrubia en Os Ancares

Catorce integrantes de Roteiros de Lalín se desplazaron el domingo a la sierra de Os Ancares para afrontar la subida al Pico de Penarrubia. Después de catorce kilómetros de recorrido, la expedición consiguió completar el reto, no sin esfuerzo, pues a las considerables pendientes se añadía la facilidad de perderse en un sendero con abundante maleza. Eso sí, la satisfacción de alcanzar la cima y poder contemplar el paisaje desde sus 1.822 metros de altitud merecieron la pena, aunque la niebla dificultó la visibilidad por momentos.