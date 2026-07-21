Senderismo
Roteiros de Lalín sube al Pico de Penarrubia en Os Ancares
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Catorce integrantes de Roteiros de Lalín se desplazaron el domingo a la sierra de Os Ancares para afrontar la subida al Pico de Penarrubia. Después de catorce kilómetros de recorrido, la expedición consiguió completar el reto, no sin esfuerzo, pues a las considerables pendientes se añadía la facilidad de perderse en un sendero con abundante maleza. Eso sí, la satisfacción de alcanzar la cima y poder contemplar el paisaje desde sus 1.822 metros de altitud merecieron la pena, aunque la niebla dificultó la visibilidad por momentos.
- El Concello «encaja» el «Vigo Arena» en Teis: así es la propuesta de vanguardia que colocará la ciudad en el mapa de los grandes conciertos
- Tus heces por la ciencia: El Galicia Sur pide colaboración ciudadana para crear el primer observatorio de microbiota
- La Policía de Cangas ya puede puede multar en los núcleos de Aldán, Donón y Arneles
- Viejas virtudes, viejos defectos: el Celta empata en Braga
- El miedo regresa a O Terrón tras otro incidente violento con el mismo protagonista
- Pilotos a ciegas y un tripulante asfixiado: urgen revisar el protocolo de seguridad por humo en algunos aviones tras el susto con un buitre en Madrid
- Una boda con Obi-Wan Kenobi, Xena y dinosaurios hinchables
- El dueño del antiguo asilo de Cambados accede a dar una finca al Concello para una residencia