Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate de Plus UltraEspaña, campeona del MundoBorja IglesiasResultados Stellantis«Vigo Arena»Nacen más niñas que niñosCorzo nada en UdraSusto en el Cielo de Canarias
instagramlinkedin

Senderismo

Roteiros de Lalín sube al Pico de Penarrubia en Os Ancares

Roteiros de Lalín sube al Pico de Penarrubia en Os Ancares | ROTEIROS DE LALÍN

Roteiros de Lalín sube al Pico de Penarrubia en Os Ancares | ROTEIROS DE LALÍN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Catorce integrantes de Roteiros de Lalín se desplazaron el domingo a la sierra de Os Ancares para afrontar la subida al Pico de Penarrubia. Después de catorce kilómetros de recorrido, la expedición consiguió completar el reto, no sin esfuerzo, pues a las considerables pendientes se añadía la facilidad de perderse en un sendero con abundante maleza. Eso sí, la satisfacción de alcanzar la cima y poder contemplar el paisaje desde sus 1.822 metros de altitud merecieron la pena, aunque la niebla dificultó la visibilidad por momentos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents