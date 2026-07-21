Ramiro Mejuto mueve ficha para tomar el relevo de David Campos en la AED

La Asociación de Empresari@s de Deza (AED) puede encaminar en los próximos días el relevo de David Campos al frente de la patronal dezana. El empresario Ramiro Mejuto Pumar, fundador de Megodeza S.L.U., comunicó al presidente en funciones su intención de encabezar una candidatura a la presidencia de la entidad, que prevé formalizar antes de que remate este jueves el plazo fijado en la segunda convocatoria electoral.

La decisión llega después de varias semanas de incertidumbre en la asociación. El proceso para renovar la directiva se abrió a comienzos de junio, una vez que Campos había anunciado su decisión de no continuar al frente de la patronal. El plazo inicial de presentación de candidaturas se prolongaba hasta el 25 de junio, pero esa primera convocatoria quedó desierta al no concurrir ninguna lista. Ante esa situación, la directiva saliente pasó a continuar en funciones, tal y como recogen los estatutos, y se abrió un nuevo proceso electoral.

En esa segunda convocatoria, la fecha límite para presentar candidaturas se fijó para el 23 de julio. Según el calendario comunicado por la entidad, al día siguiente se proclamarán las listas que cumplan los requisitos y, si solo se presenta una candidatura, la nueva junta directiva quedará confirmada el día 25. En caso de que hubiese más de una lista, el proceso seguiría con una asamblea general extraordinaria y votaciones.

Mejuto trasladó a Campos que da el paso «impulsado e arroupado por un grupo de asociados que considera necesario darlle continuidade ao excelente traballo realizado pola asociación nos últimos mandatos». En estos días, según la información facilitada por la AED, está manteniendo contactos con distintos socios para completar el equipo que ocuparía los cargos de la junta directiva, con el objetivo de que sea representativo de buena parte de los municipios de la comarca y de los principales sectores productivos.

Un relevo tras catorce años de Campos

El eventual relevo cerraría una etapa larga en la trayectoria de David Campos dentro de la patronal. El todavía presidente en funciones se despidió en junio de la AED tras catorce años como miembro de distintas juntas directivas, los cuatro últimos como presidente. Ya había anticipado que no volvería a presentarse como candidato a la presidencia ni como miembro de la junta directiva, después de agotar el mandato hasta junio de 2026.

En la asamblea anual de socios, Campos apeló entonces a la necesidad de que alguna persona asumiese el liderazgo de la asociación, al no tener constancia en ese momento de que ningún socio hubiese manifestado su intención de configurar una nueva directiva. La falta inicial de candidatos acabó confirmando ese escenario y obligó a abrir una segunda convocatoria para intentar desbloquear el proceso.

La comunicación de Mejuto cambia ahora el panorama. Aunque su candidatura todavía debe formalizarse y superar la comprobación de requisitos, su movimiento ofrece una salida al vacío abierto tras la primera convocatoria desierta y plantea una sucesión con voluntad de continuidad respecto al trabajo desarrollado por la entidad en los últimos mandatos.

Ramiro Mejuto fue nombrado en febrero comendador de la Feira do Cocido de Lalín. / Bernabé

Perfil empresarial

Ramiro Mejuto, nacido en Agolada en 1961, fundó en 1986 Electricidade e Automatización Mejuto y en 1992 creó Megodeza S.L.U., firma que se ha consolidado como referente en el diseño y desarrollo de sistemas de refrigeración industrial, instalaciones frigoríficas y soluciones de alta eficiencia energética. La empresa trabaja con grandes compañías del sector de los productos perecederos.

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A lo largo de su trayectoria, Mejuto desarrolló numerosos proyectos de I+D+i y cuenta con varias patentes. Su labor en el ámbito de la innovación tecnológica fue reconocida con premios y distinciones, entre ellos uno otorgado en Madrid por la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías. En el plano local, recibió la distinción de Lalinense del Año en 2011 y este mismo 2026 fue nombrado Comendador do Cocido.