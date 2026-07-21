Queda desierto el concurso de mejora de las instalaciones hípicas

Ninguna empresa presentó ofertas a la licitación de las obras de mejora de las instalaciones hípicas exteriores del recinto Feira Internacional de Galicia, de la Fundación Semana Verde de Silleda. Las condiciones de las obras se dieron a conocer a finales de mayo en la web contratosdegalicia.com, y destinaban un presupuesto de 644.120 euros (con IVA) a crear una pista de última generación a base de de microsílice y fibras geotextiles, equipada con un sistema de arroyo y drenaje interno, lo que permitirá su uso continuado durante todo el año, incluso en condición climáticas adversas. El plazo de estos trabajos era de dos meses, a contar desde la firma del acta de comprobación de la implantación del replanteo, como indicaron en su momento desde la propia Xunta.

Desde la Fundación Semana Verde se indica que saldrá un nuevo pliego de condiciones que afecta sobre todo al ring principal, que dispone de una superficie útil de casi 8.000 metros cuadrados.

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La remodelación de estas instalaciones supondrá adecuarlas a las exigencias actuales de los estándares internacionales de calidad y bienestar animal en las pistas destinadas a albergar concursos de primer orden, lo que permitiría a la Federación Hípica Gallega reforzar la formación de los deportistas, garantizar el bienestar de los animales y aumentar la presencia de Galicia en las competiciones de alto nivel.