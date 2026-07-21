La Policía Local de A Estrada arresta a un hombre de 55 años por violencia machista
Los agentes municipales colaboraron con la Guardia Civil en la localización y detención del varón en las inmediaciones de la vivienda.
Redacción
La Policía Local de A Estrada detuvo en la tarde del lunes a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género. Los agentes municipales recibieron, pocos minutos después de las 17.00 horas, una llamada del 062 solicitando su colaboración en un operativo relacionado con un presunto delito de violencia de género en el casco urbano estradense.
Una vez desplazados al lugar, la Policía Local encontró a la Guardia Civil atendiendo a la presunta víctima, por lo que el cuerpo municipal asumió las labores de búsqueda y localización del presunto agresor, un operativo que se centró en las inmediaciones de la vivienda.
Alrededor de las 19.45 horas, los agentes localizaron en un solar próximo al domicilio a un hombre de 55 años que, tras ser informado de sus derechos, fue puesto a disposición de la Guardia Civil en el cuartel de A Estrada.
Asimismo, en el interior de la vivienda se localizaron dos escopetas de caza y munición, que fueron intervenidas y quedaron bajo custodia de la Guardia Civil dentro del protocolo en denuncias de estas características.
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