Las olas de calor disparan la demanda de sistemas de aire acondicionado

El aumento de las temperaturas y la sucesión de olas de calor han provocado un incremento notable de la demanda de sistemas de aire acondicionado, aerotermia y geotermia, mientras que quienes buscan soluciones más económicas recurren a ventiladores y equipos portátiles.

En concellos de interior, como los de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, la ausencia del efecto regulador del mar hace que los episodios de calor sean más intensos y prolongados. Este verano, además, está dejando registros especialmente elevados. Según los datos de Meteogalicia, Galicia acumula ya 16 jornadas con avisos por altas temperaturas en lo que va de año. El pasado junio fue el segundo más cálido desde 1961, con una temperatura media de 20,4 grados, 2,6 por encima de lo habitual, mientras que durante el primer episodio de calor de julio se superaron los 40 grados en distintos puntos de la zonay se registraron numerosas noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados.

En Lalín, la empresa de fontanería Gilfrisat confirma que el cambio de tendencia es evidente. «La demanda ha crecido exponencialmente. Te diría que con respecto al año pasado, incluso, se ha triplicado», explican. Si hace unos años la mayor parte de sus trabajos estivales estaban relacionados con otras reparaciones o instalaciones, ahora el aire acondicionado copa buena parte de su actividad. «Antes no era habitual que los particulares instalasen aire acondicionado en sus viviendas, pero con los veranos cada vez más calurosos que vivimos desde hace unos años esto se ha revertido y ahora es lo que más trabajamos durante el verano», señalan.

La percepción es compartida en A Estrada. Enrique Pardal explica que los sistemas de aerotermia y geotermia son actualmente las soluciones más demandadas, ya que permiten climatizar la vivienda durante todo el año. «Así puedes tener la casa siempre a la temperatura que tú elijas, por ejemplo unos 20 grados», indica.

El profesional considera que el negocio ha experimentado un importante impulso a medida que las temperaturas han ido aumentando. «Antes prácticamente no tenía clientes que preguntasen por esto y ahora cada vez es más común. La gente te llama y te dice que no aguanta en verano con el calor y pregunta presupuestos», afirma.

La inversión necesaria depende de las características de cada vivienda. En el caso de un piso de dos o tres habitaciones con cocina y salón independientes, una instalación completa de aerotermia puede rondar los 8.000 euros. Pese al desembolso inicial, Pardal sostiene que se trata de una inversión rentable. «Por la calefacción de gas, por ejemplo, muchos hogares ya pagan cerca de los 1.000 euros al año en los meses de invierno. Con esto la factura de la luz se puede incrementar en unos 60 o 70 euros, pero tienes un sistema de climatización que aprovechas todo el año», explica.

No todos los consumidores, sin embargo, optan por instalaciones fijas. Para muchos hogares la alternativa pasa por soluciones más rápidas y asequibles. En Electrodomésticos Rey, en A Estrada, aseguran que desde junio la venta de ventiladores y aparatos de aire acondicionado portátil se ha disparado. «En lo que pasan dos noches sin poder dormir por el calor, ya vienen a la tienda», comentan.

En este establecimiento, un ventilador puede adquirirse desde unos 20 euros, mientras que un aire acondicionado portátil ronda los 200. Aunque la diferencia económica es considerable, también lo es el rendimiento. Mientras el ventilador simplemente mueve el aire caliente acumulado en la estancia, el aire acondicionado portátil consigue reducir la temperatura de la habitación y mantener una sensación térmica mucho más confortable.

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Así pues, la evolución del mercado refleja un cambio de hábitos que parece consolidarse al mismo ritmo que aumentan las temperaturas. Desde la Xunta recuerdan que los episodios de calor extremo ya no pueden considerarse excepcionales y apuntan que su frecuencia e intensidad han ido aumentando en los últimos años, una tendencia vinculada al cambio climático que obliga a adaptar tanto las políticas públicas como las propias viviendas a una nueva realidad.