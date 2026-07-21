Gestión forestal
Medio Rural destina 240.000 euros a nuevos pastos en Cerdedo
redacción
La Consellería do Medio Rural ha destinado cerca de 470.000 euros a la creación de dos nuevos pastos en los municipios pontevedreses de A Lama y Cerdedo Cotobade, que suman una superficie total de 64 hectáreas. El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitó este lunes ambas actuaciones para comprobar el resultado de los trabajos.
En A Lama, la intervención se desarrolló en el monte vecinal en mano común de A Xesta, donde se invirtieron más de 228.500 euros para acondicionar 33 hectáreas. Las obras incluyeron desbroce mecanizado, abonado, siembra y pase de rulo, además de la instalación de seis cancelas y dos comederos para el ganado.
En Cerdedo Cotobade, la actuación se ejecutó en el monte vecinal de Quireza, con una inversión superior a los 240.400 euros sobre una superficie de 31 hectáreas. En este caso también se realizaron labores de preparación del terreno y se instalaron tres cancelas.
Balseiros destacó que este tipo de infraestructuras contribuyen al impulso de la actividad ganadera y ayudan a proteger el territorio frente al riesgo de incendios forestales. Ambos proyectos forman parte del Plan de Pastos de Galicia, que desde 2020 ha permitido movilizar cerca de 2.500 hectáreas mediante la creación de 106 pastos, con una inversión global cercana a los 15 millones de euros.
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