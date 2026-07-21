Medio Ambiente cifra en 2,5 kilómetros el tramo afectado del Asneiro

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático confirmó que la mortandad de peces registrada en el río Asneiro afecta a un tramo de 2,5 kilómetros y que el punto de origen se localiza en una zona forestal. Las causas continúan bajo investigación, tras desplazarse durante el fin de semana y este lunes varios equipos de inspección.

Hasta la zona acudieron agentes de la Unidade de Investigación para a Conservación da Natureza (UICON), además de vigilantes y agentes ambientales. Durante las inspecciones detectaron peces muertos a lo largo de esos 2,5 kilómetros y comenzaron las labores de retirada. Según la Xunta, por ahora se han recogido los ejemplares localizados en más de medio kilómetro de río.

A estos trabajos se sumó personal del Programa de Control de Vertidos de Augas de Galicia, que se desplazó al Asneiro para realizar tareas de inspección. Las actuaciones deberán determinar qué sustancia provocó la mortandad y aclarar las circunstancias en las que se produjo.

La localización del posible foco en una zona forestal coincide con las observaciones de la Sociedade de Caza e Pesca de Dozón. Su presidente, José Rodríguez, había situado el inicio de la mortandad en la Tosta de Mularedo. Tras recorrer de nuevo el cauce en la tarde del domingo, delimitó la zona afectada hasta la Tosta dos Campos, donde volvió a observar truchas vivas.

Rodríguez insiste en que es necesario esperar a los resultados antes de extraer conclusiones. «Hai que ser prudentes e agardar ao resultado da investigación», señala, aunque considera extraño que se trate de un vertido convencional. «A auga vai clariña, limpa. Na Tosta de Mularedo non desemboca ningún regato nin rego, polo que parece raro que fose un vertido», explica.

Captación de Lalín

El tramo afectado queda aguas arriba del Pozo Negro, donde se encuentra la captación que abastece a Lalín. El Concello confirmó que el episodio no llegó a afectar a la toma y que los parámetros del agua para consumo fueron correctos en todo momento. La espuma blanca observada en esa zona podría responder a otras causas ajenas a la mortandad.

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La investigación deberá determinar ahora el origen exacto del episodio y si existió intencionalidad. Mientras continúan las inspecciones y la retirada de peces, las entidades de la zona mantienen su colaboración para esclarecer lo sucedido.