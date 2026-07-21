Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate de Plus UltraEspaña, campeona del MundoBorja IglesiasResultados Stellantis«Vigo Arena»Nacen más niñas que niñosCorzo nada en UdraSusto en el Cielo de Canarias
instagramlinkedin

Leti da Taberna presenta su espectáculo Enredada en Rodeiro

A cómica Leti da Taberna.

A cómica Leti da Taberna. / Mai Natura

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Rodeiro

Este viernes a las 21.00 horas llega a Rodeiro el show Enredada, protagonizado por Leti da Taberna, una cita pensada para disfrutar de una velada diferente a base de buen humor y comedia en la Travesía da Clínica.

El espectáculo tiene entrada libre y gratuita y forma parte de la oferta cultural organizada por el Concello para la temporada estival y promete sacar más de una sonrisa a los asistentes a través de situaciones cotidianas y anécdotas en las que resultará muy fácil verse reflejado.

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents