Leti da Taberna presenta su espectáculo Enredada en Rodeiro
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Redacción
Rodeiro
Este viernes a las 21.00 horas llega a Rodeiro el show Enredada, protagonizado por Leti da Taberna, una cita pensada para disfrutar de una velada diferente a base de buen humor y comedia en la Travesía da Clínica.
El espectáculo tiene entrada libre y gratuita y forma parte de la oferta cultural organizada por el Concello para la temporada estival y promete sacar más de una sonrisa a los asistentes a través de situaciones cotidianas y anécdotas en las que resultará muy fácil verse reflejado.
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