José Crespo: «Queremos corregir el desequilibrio entre lo rural y lo urbano»

Desde este lunes la UNED de Pontevedra celebra en Lalín el curso de verano Las entidades supramunicipales como prestadoras de servicios esenciales para el ciudadano. Una propuesta formativa centrada en el análisis de nuevas fórmulas de cooperación territorial para mejorar la prestación de servicios públicos.

La formación parte de los retos a los que se enfrentan actualmente los municipios para garantizar unos servicios públicos eficaces, especialmente en territorios caracterizados por la dispersión poblacional. El programa analizará si resulta necesario crear o reforzar instituciones situadas entre el ámbito municipal y el provincial que permitan gestionar de manera conjunta determinados servicios esenciales.

El programa dio comienzo este lunes con la presentación de los objetivos del curso, a cargo de su directo, Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. También estuvieron presentes, el alcalde de Lalín, José Crespo; José Antonio Rodríguez, coordinador del aula de la UNED de Lalín; Víctor González, director del centro asociado de Pontevedra y José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol.

Durante esta primera jornada se estudió la necesaria colaboración entre las entidades locales para la prestación de servicios administrativos y se analizaron las competencias propias e impropias de estas administraciones, con especial atención a la movilidad y a la configuración de las áreas metropolitanas.

«El alcalde el año pasado nos pidió si podíamos enfocar este curso sobre la prestación de servicios municipal y cómo los municipios pueden asociarse entre ellos, al margen de la Diputación, de cómo puede haber entidades supramunicipales que ayuden a la prestación de servicios, porque a veces hay municipios que en solitario lo tienen más complicado o que son más pequeño y asociándose pueden obtener más resultados», explicaba Carlos Vidal.

En lo referente a la prestación de servicios, hacía referencia José Crespo alegando que «seguimos teniendo los mismos problemas desde que empezó la democracia, hasta ahora. De lo nuestro nunca se habla. Nunca hay tiempo, siempre habla de la mejora de la financiación autonómica y de la municipal nunca toca. Y la administración local, como es la que más cerca está del ciudadano, es siempre la que tiene más presión social».

El primer edil también daba cuenta de la necesidad que tienen las administraciones de organizarse para poder prestar servicios de calidad, especialmente en el rural. «Cada vez queda menos gente y hay que dar unos servicios de calidad si quieres fijar población. Queremos corregir el desequilibrio que hay entre lo rural y lo urbano, pero no se están poniendo los medios necesarios», expuso el primer edil.

Volviendo a este curso, que se puede realizar presencialmente o de forma telemática, hay inscritas más de 40 personas, sobre todo estudiantes de toda España. «Los temas que se van a abordar son algunos más generales como la perspectiva constitucional en las entidades supramunicipales o la financiación o fiscalización del gasto en los municipios. También se tratarán cosas más concretas como la movilidad interurbana que puede ser colaborativa entre municipios, o con la contratación pública», exponía el director del curso. Este lunes comenzaron las ponencias comenzaron precisamente con Carlos Vidal, que indicaba que «yo hablo sobre las competencias impropias, que son las que asume el ayuntamiento porque no las asume nadie».

Las conferencias continúan este martes cuando se abordarán algunos de los principales desafíos jurídicos y económicos de las entidades supramunicipales. Las ponencias tratarán la fiscalización de las entidades metropolitanas, las estrategias para desarrollar una contratación pública eficiente en el ámbito local, la dimensión constitucional de estas instituciones y los mecanismos necesarios para garantizar su sostenibilidad financiera.

La última jornada será el miércoles y estará dedicada al debate sobre el municipio como realidad natural o como construcción administrativa y al papel de la participación ciudadana en el funcionamiento y la toma de decisiones de las entidades supramunicipales.

El equipo docente encargado de impartir esta formación está integrado por Roberto Bustillo Bolado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo; Ana Cossío Capdevila, vicepresidenta de la cámara de cuentas de Madrid; Patricia Valcárcel Fernández, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo; Javier Tajadura Tejada, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y José Manuel Almudí Cid, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

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El profesorado se completa con Javier López de Goicoechea, profesor del Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense y Marta Lora-Tamayo, catedrática de Derecho Administrativo de la UNED. «Hemos llamado sobre todo a administrativistas. De hecho, es un tema de Administración Local y son los expertos. Es un planteamiento más bien jurídico», reconocía Carlos Vidal.