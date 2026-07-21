San Miguel de Castro encara las últimas reservas

La IV Festa do Bolo Preñado de San Miguel de Castro, en A Estrada, afronta sus últimos días para reservar plaza. La organización mantendrá abierta la venta de tickets hasta este martes 21, o como máximo el miércoles, antes de cerrar definitivamente las inscripciones para una jornada que se celebrará el 25 de julio en el emblemático Coto de Castro.

Organizada por la Asociación Sociocultural San Alberto, la comisión das Festas de San Miguel de Castro, la cita volverá a reunir gastronomía, naturaleza y música en uno de los miradores más conocidos del municipio. El menú, con un precio de 30 euros, incluirá empanada, bolo preñado, carne al caldero de ternera y cerdo con chorizo, postre, café, chupito y bebida. Además, quienes no participen en la comida podrán adquirir bolos preñados en la barra durante la sesión vermú. La panadería Lorenzo vuelve a encargarse de su elaboración.

La programación arrancará por la mañana con una ruta de senderismo guiada desde el campo de la fiesta, siguiendo un recorrido de dificultad media por el entorno del río y del puente de Castro. Antes de la comida habrá sesión vermú con música tradicional y, por la tarde, la animación continuará con la charanga Os Intocables. Como en ediciones anteriores, se habilitará un servicio gratuito de taxi desde el aparcamiento hasta el recinto para facilitar el acceso, especialmente a las personas con movilidad reducida o de mayor edad.

La fiesta nació hace unos años para dar vida al Coto de Castro y contribuir a la financiación de las celebraciones parroquiales. El bolo preñado fue elegido como elemento diferenciador de una cita que cada verano gana participación y que invita a disfrutar de un entorno con unas vistas privilegiadas sobre el valle del Ulla.

Eclipse en el Coto

Más allá de la fiesta, el Coto de Castro se perfila como uno de los lugares con mayor atractivo para seguir el eclipse solar del 12 de agosto. Situado a unos 276 metros de altitud, este balcón natural domina el estrecho de San Xoán da Cova y ofrece una amplia panorámica del valle del Ulla. Como su propio nombre indica, en la cima existió un antiguo asentamiento y, en 1975, el médico e investigador Manuel Reimóndez Portela, con la colaboración de los vecinos, impulsó la construcción del edificio-mirador que todavía hoy preside el enclave. Su horizonte despejado y su elevada posición lo convierten en un punto privilegiado para la observación del fenómeno astronómico.