Espuma blanca vuelve a teñir el Deza a su paso por Carboeiro

Ver el río Deza teñido de manchas blancas a su paso por Carboeiro se ha convertido en una estampa habitual. Pero no por repetido resulta menos grave. El último episodio se vivió este domingo por la tarde, cuando vecinos de la zona alertaron de que el cauce volvía a estar lleno de espuma blanca. También lo habían hecho por el mismo motivo el pasado 14 de junio.