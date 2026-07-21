Sector primario
A Escola de Iniciación de Futuros Gandeiros en Mouriscade convértese no plan de verán para 22 mozos
Boa parte dos asistentes está familiarizado co sector primario e asistiu a anteriores edicións deste campamento. Aprenderán a domar becerras, lavalas e manexalas para un simulacro de concurso previsto para o venres
Leva por nome 'Escola de Iniciación de Futuros Gandeiros', pero en realidade boa parte dos participanes nesta sétima edición xa está moi familiarizada co manexo e coidado diario de explotacións de vacún, pois as súas familias están vinculadaas ao mundo agrogandeiro. Esta iniciativa que poñen en marcha a Deputación, a Federación Frisoa Galega, o Club de Xóvenes Gandeiros de Galicia e a Cooperativa Rural Galega comezou o luns en Finca Mouriscade, e rematará o venres. Avelino Souto, da directiva do Club de Xóvenes Gandeiros, explica que nestes cinco días os 22 participantes, de entre 9 e 19 anos de idade, "traballan por equipos, de maneira que están misturados de distintas idades, e aprenderán a domar becerras, a lavalaas e pelalas, así como a manexalas" de cara á súa participación nun simulacro de concurso de manejadores, previsto para o 24 a partir das 11.30 horas.
Pero tamén haberá tempo para que os monitores lles expliquen a morfoloxía das vacas de leite, así como cuestións relacionadas coa súa alimentación ou co benestar animal. «Das labores que lles propoñemos, non hai ningunha que lles sorprende, están moi familiarizados e hai varios que xa acudiron ás anteriores edicións da Escola», engade Souto. Os traballos prácticos comezaron a media tarde, pero pola mañá os e as asistenes acudiron á inauguración da Escola, a cargo do deputado provincial Jorge Cubela. O tamén alcalde de Cerdedo-Cotobade afirmou que «estamos moi contentos de ver a esta rapazada consciente de que a gandería é unha forma de vida, ten proxección e pode converterser no seu futuro profesional».
Cubela insistiu na necesidade de contar con relevo xeracional para que o sector primario siga tendo vida, e quixo facer fincapé no papel significativo da Finca Mouriscade, «cuxas instalacións levan décadas apostando pola innovación, a investigación e a mellora continua do sctor gandeiro, converténdose nun referente para profesionais, explotacións e entidades de toda Galicia». Cómpre lembrar que esta gandería dependente da Deputación pasou en catro do posto número 35 ao segundo no índice combinado ICO.
- El Concello «encaja» el «Vigo Arena» en Teis: así es la propuesta de vanguardia que colocará la ciudad en el mapa de los grandes conciertos
- Tus heces por la ciencia: El Galicia Sur pide colaboración ciudadana para crear el primer observatorio de microbiota
- La Policía de Cangas ya puede puede multar en los núcleos de Aldán, Donón y Arneles
- Viejas virtudes, viejos defectos: el Celta empata en Braga
- El miedo regresa a O Terrón tras otro incidente violento con el mismo protagonista
- Pilotos a ciegas y un tripulante asfixiado: urgen revisar el protocolo de seguridad por humo en algunos aviones tras el susto con un buitre en Madrid
- Una boda con Obi-Wan Kenobi, Xena y dinosaurios hinchables
- El dueño del antiguo asilo de Cambados accede a dar una finca al Concello para una residencia