David Arcay ejerce de Cupido entre los niños de Silleda y la pesca sin muerte

El coruñés David Arcay es pentacampeón del mundo en pesca en la modalidad de salmónidos mosca. Y además, muy buen docente. Desde el año 2018 colabora con la Consellería de Medio Ambiente y la Federación Galega de Pesca en las 'Escolas de Pesca', una iniciativa que acerca a los más jóvenes los beneficios de la pesca continental sin muerte y la importancia de cuidar los cauces fluviales y su entorno. Con este programa, Arcay ya estuvo junto a estudiantes de Silleda en 2023, y este martes compartió jornada al pie del río Deza, en el tramo sin muerte de Carboeiro, junto a 70 niños y niñas del campamento estival Concilia Silleda.

David Arcay enseña a una niña a tirar la caña. / Bernabé

Este tramo de río próximo a A Carixa está gestionado por el club Río Deza, y sirvió para que los jóvenes conociesen la fauna que habita en el Deza y en otros cauces, así como los problemas a que se enfrentan, como el reciente vertido tóxico en el Asneiro a su paso por Dozón. «A parte práctica serviu para que aprendesen a tirar a cana, e no tramo final da sesión realizamos unha exhibición de pesca, capturando dúas troitas e que serviron para explicarlles cómo deben manipularse para devolvelas ao río», explica Arcay. Todos los niños le pedían, sin excepción, que devolviese estos dos ejemplares a su hábitat, lo que evidencia «que as novas xeracións xa teñen máis naturalizada a conservación de especies, mentres que ás persoas de máis idade lles custa entrar nestas novas modalidades de pesca sen morte». De hecho, la pesca sin muerte permite incrementar la densidad de las distintas especies y, de paso, la continuidad de esta práctica deportiva en un futuro, como indicó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, durante su visita a esta jornada didáctica.

Relevo generacional y ayudas

Para Arcay, sesiones como las de este martes y las otras nueve programadas a lo largo del año «son como unha semente, para que os máis novos se interesen e collan afección pola pesca sen morte. Este deporte adoita transmitirse moito de xeración en xeración, e a verdade e que lles gosta a todos os nenos e nenas», apunta Arcay, que en mayo de este año y dentro de las citadas Escolas de Pesca realizó una clase similar para estudiantes del CEIP de Bande, a orillas del río Limia. Este municipio celebra la Festa do Peixe, que pasa por ser la cita gastronómica más antigua de la provincia ourensana.

Sobre esa necesidad de relevo generacional, necesario también en la caza para controlar la densidad de jabalí y zorro, se manifestó la conselleira. Ángeles Vázquez apuntó que en Galicia están en activo 48.450 licencias de pesca, de las que más de la mitad (25.172) corresponden a personas menores de 18 años o mayores de 65. Estos dos tramos de edad, precisamente, son los que están exentos del pago de tasas, una de las medidas que adoptó la Xunta para incrementar la afición a esta disciplina deportiva. Otra es la posibilidad de que los menores de 14 años practiquen pesca sin licencia siempre que estén acompañados por un adulto que sí la tiene.

La titular de Medio Ambiente, que estuvo acompañada por miembros de las corporaciones políticas de Silleda y de Vila de Cruces, indicó que este año por primera vez la Xunta concede una ayuda directa de 2.000 euros por entidad colaboradora de pesca continental. Esa cuantía permite financiar actuaciones como la retirada de residuos, la limpieza y conservación de los ríos o la compra de maquinaria, herramientas y equipamientos de protección para los citados trabajos.