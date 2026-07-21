Concilia Silleda organiza una jornada sobre pesca sostenible en A Carixa

El programa municipal Concilia Silleda se desplaza este martes al entorno de la playa fluvial de A Carixa, en Merza. Sus casi 70 participantes formarán parte de una iniciativa organizada por la Federación Galega de Pesca, a través de las Escolas de Pesca, en la que tendrán la ocasión de conocer la pesca deportiva desde una perspectiva educativa, fomentando valores de respeto por el medio ambiente y promoviendo la pesca sostenible así como la modalidad de la pesca sin muerte.

Tiro con caña

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La actividad se dividirá en tres bloques: el primero arranca con una charla divulgativa centrada en la conservación de la naturaleza, los ecosistemas fluviales y la importancia de su cuidados, amén de las zonas donde se puede practicar la pesca fluvial. A su término, la comitiva podrá realizar una iniciación práctica al tiro con caña y, como cierre de la jornada, está prevista una exhibición de pesca en la que se capturará una trucha para que los niños y niñas puedan contemplarse de cerca. Durante esta demostración también se les explicará cuál es el procedimiento correcto para devolver el ejemplar al río sin ocasionarle daños. Como vemos, toda la sesión va a girar en torno a la importancia de la conservación tanto de las especies acuáticas como de los ecosistemas en que viven.