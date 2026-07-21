El Concello de Silleda firma un convenio con Solidaridad Intergeneracional para mejorar la atención social en las aldeas

El Concello de Silleda suscribe un convenio con la entidad Solidaridad Intergeneracional para poner en marcha actuaciones que mejoren la calidad de vida de habitantes del rural y, en concreto, de las personas mayores,de las personas con discapacidad, de las familias cuidadoras y de las mujeres. Solidaridad Intergeneracional ya organizó en mayo y junio una iniciativa para mayores de 55 años. La regidora silledense, Paula Fernández Pena, y la presidenta de Solidaridad Intergenacional, Ana Isabel Esteban Martínez, firmaron un acuerdo que durará un año y podrá prorrogarse por decisión de las dos partes. Durante ese tiempo, las dos entidades colaborarán para impulsar programas sociales, informativos, formativos y comunitarios. De ete modo, está previsto poner en marcha actividades que tengan que ver con la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia, el envejecimiento activo y saludable, la inclusión social y digital o la promoción de la igualdad. El pacto también contempla la creación y fortalecimiento de los recursos comunitarios y de las redes de solidaridad vecinal en el rural para combatir situaciones de soledad no deseada y facilitar una atención de proximidad a las personas vulnerables.

Estas iniciativas no tendrán coste para las personas que participen. El Concello se encargará de difundirlas, así como de identificar y derivar a las posibles personas beneficiarias y de ceder los espacios municipales precisos, «sempre en función da dispoñibilidade existente», indican desde el Concello. Además, la firma de este acuerdo no lleva pareja una aportación económica de las arcas municipales. Desde la Alcaldía, Fernández Pena apunta que «este convenio permítenos ampliar os recursos de atención social e achegar novos programas ás persoas que máis o precisan, sobre todo no rural, onde en moitas ocasións existen maiores dificultades para acceder a determinados servizos».

Comisión de seguimiento

Para supervisar el desarrollo de este acuerdo de colaboración entre el Concello de Silleda y Solidaridad Intergeneracional, se pondrá en marcha una comisión de seguimiento que estará integrada por la edil de Benestar Social, Ángela Troitiño, personal técnico de este departamento y representantes de Solidaridad Intergeneracional. Hay que apuntar que esta entidad es de ámbito estatal y tiene entre sus fines prioritarios mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante un sistema de "anillos rurales" que acogen proyectos piloto demostrativos basados en servicios que demanda la población de esas zonas.