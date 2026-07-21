Cerdedo prepara cuatro días de fiestas entre el 23 y el 26 de julio

Cerdedo volverá a convertirse la próxima semana en el epicentro de la actividad festiva con la celebración de las fiestas del Divino Ecce Homo y de la Virgen de los Dolores, que se desarrollarán del 23 al 26 de julio. El programa, organizado por la Asociación Cultural Cerdedo Vila con la colaboración del Concello y distintas entidades, combina la tradición religiosa con una amplia oferta musical y de ocio dirigida a públicos de todas las edades.

La programación arrancará el jueves 23 de julio con el concierto del grupo Queiman Folk-Rock, previsto para las 22.30 horas. Será el primer acto de unas celebraciones que continuarán al día siguiente con una verbena protagonizada por la orquesta Marbella y el DJ Paco Vulkano, también a partir de las 22.30 horas.

El sábado 25 de julio, jornada central de las fiestas, comenzará con una alborada a cargo del grupo de gaitas Os Abrentes de Cerdedo. A mediodía se celebrará la misa solemne, cantada por el Coro Parroquial, seguida de la tradicional procesión en honor a los patronos.

Por la tarde, la Charanga Charandonga recorrerá las calles de la villa poniendo el ambiente festivo antes de una noche en la que la música volverá a ser protagonista. La verbena contará con la actuación de la orquesta Miramar y del DJ JJ-Compota, mientras que la jornada concluirá, ya de madrugada, con una gran sesión de fuegos artificiales.

Las celebraciones se despedirán el domingo 26 de julio con un pasacalles matinal a cargo de la Banda de Música de Cerdedo, que pondrá el broche a cuatro días de actividad ininterrumpida.

El alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, presentó el programa acompañado por integrantes de la comisión organizadora y destacó el trabajo realizado para sacar adelante unas fiestas que cada año movilizan a vecinos, asociaciones, comercios y colaboradores. El regidor agradeció la implicación de todas las personas y entidades que hacen posible mantener viva una de las citas festivas más importantes del calendario local.