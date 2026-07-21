La Central Agropecuaria de Galicia Abanca registra un descenso general de actividad y facturación

La Central Agropecuaria de Galicia Abanca cerró la sesión del 21 de julio con un descenso general de la actividad en el mercado bovino. La afluencia total fue de 1.339 reses, 241 menos que en la subasta anterior, mientras que las adjudicaciones se situaron en 1.248 animales, con una caída de 247. La facturación conjunta alcanzó 1.309.705 euros, lo que supone 244.260 euros menos, un retroceso próximo al 16 %.

La recría reunió 663 becerros, 212 menos, y 629 adjudicados, 205 menos. El volumen de transacciones bajó hasta 324.467 euros, con un descenso de 88.880 euros, aunque el precio medio subió a 515,85 euros, 20,23 más.

En pasteros también bajó la actividad, con 114 animales, 25 menos, y 102 adjudicados, 27 menos. Las operaciones sumaron 94.874 euros, 18.439 menos, mientras que el precio medio avanzó hasta 930,14 euros, 51,74 más.

Los becerros carniceros contabilizaron 177 reses, 13 menos, y 158 adjudicadas, 22 menos. La facturación fue de 229.140 euros, con una caída de 35.014, y el precio medio quedó en 1.450,25 euros, 17,27 menos.

El vacuno mayor registró 385 animales, 9 más, y 359 adjudicaciones, 7 más, pero redujo su facturación hasta 661.224 euros, 101.927 menos. El precio medio se situó en 1.841,85 euros, con una bajada de 326,19.

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En las mesas de precios, bajó el porcino cebado, con el selecto en 1,315 euros/kilo, 0,020 menos, y el normal en 1,290, también 0,020 menos. Los lechones descendieron 2 euros, hasta 35 euros los de única explotación y 30 los de varias procedencias. Huevos y gallinas de desvieje mantuvieron sus referencias, igual que el conejo, que repite a 2,4 euros el kilo en granja en Loncun (Madrid).