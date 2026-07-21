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Carbia celebra su Festa da Madanela este fin de semana

La pasada edición de la romería de la Madanela en Carbia.

La pasada edición de la romería de la Madanela en Carbia. / BERNABE/JAVIER LALIN

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Redacción

Vila de Cruces

Este sábado la parroquia cruceña de Carbia celebra la fiesta de A Madanela a las 21.00 horas con la misa rezada que precederá a la gran sardiñada donde también se podrán degustar chorizos gratis y bailar al ritmo del dúo Óbice Capital. El domingo los asistentes podrán disfrutar de la XXXVIII Festa Campestre da Madanela que se celebrará a 650 metros de altitud. A las 11.00 horas saldrá el pasacalles a cargo de la charanga Noroeste. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en honor a Santa María Magdalena. Finalizado el acto, comenzará la comida tras la que actuará la citada charanga. Los presentes podrán degustar pulpo, empanada, pan, vino y rosquillas.

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