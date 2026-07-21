Carbia celebra su Festa da Madanela este fin de semana
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Vila de Cruces
Este sábado la parroquia cruceña de Carbia celebra la fiesta de A Madanela a las 21.00 horas con la misa rezada que precederá a la gran sardiñada donde también se podrán degustar chorizos gratis y bailar al ritmo del dúo Óbice Capital. El domingo los asistentes podrán disfrutar de la XXXVIII Festa Campestre da Madanela que se celebrará a 650 metros de altitud. A las 11.00 horas saldrá el pasacalles a cargo de la charanga Noroeste. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en honor a Santa María Magdalena. Finalizado el acto, comenzará la comida tras la que actuará la citada charanga. Los presentes podrán degustar pulpo, empanada, pan, vino y rosquillas.
- El Concello «encaja» el «Vigo Arena» en Teis: así es la propuesta de vanguardia que colocará la ciudad en el mapa de los grandes conciertos
- Tus heces por la ciencia: El Galicia Sur pide colaboración ciudadana para crear el primer observatorio de microbiota
- La Policía de Cangas ya puede puede multar en los núcleos de Aldán, Donón y Arneles
- Viejas virtudes, viejos defectos: el Celta empata en Braga
- El miedo regresa a O Terrón tras otro incidente violento con el mismo protagonista
- Pilotos a ciegas y un tripulante asfixiado: urgen revisar el protocolo de seguridad por humo en algunos aviones tras el susto con un buitre en Madrid
- Una boda con Obi-Wan Kenobi, Xena y dinosaurios hinchables
- El dueño del antiguo asilo de Cambados accede a dar una finca al Concello para una residencia