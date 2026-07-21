Carbia celebra su Festa da Madanela este fin de semana

Este sábado la parroquia cruceña de Carbia celebra la fiesta de A Madanela a las 21.00 horas con la misa rezada que precederá a la gran sardiñada donde también se podrán degustar chorizos gratis y bailar al ritmo del dúo Óbice Capital. El domingo los asistentes podrán disfrutar de la XXXVIII Festa Campestre da Madanela que se celebrará a 650 metros de altitud. A las 11.00 horas saldrá el pasacalles a cargo de la charanga Noroeste. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en honor a Santa María Magdalena. Finalizado el acto, comenzará la comida tras la que actuará la citada charanga. Los presentes podrán degustar pulpo, empanada, pan, vino y rosquillas.