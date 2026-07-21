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Campamento sobre ruedas en Silleda

Las 15 niñas participantes pudieron trabajar su técnica de patinaje y disfrutar de un taller de cerámica

Las 15 participantes del Campus de Patinaxe de Silleda junto a su monitora, este lunes.

Las 15 participantes del Campus de Patinaxe de Silleda junto a su monitora, este lunes. / Bernabé

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Redacción

Silleda

Este lunes dio comienzo el Campus de Patinaxe de Silleda en el que participan 15 niñas de entre 4 y 12 años. En la primera jornada además de trabajar aspectos como la técnica, el equilibrio, la coordinación, el control corporal y los desplazamientos, también realizaron como actividad complementaria un taller de cerámica. Para este martes está previsto que se lleven a cabo actividades acuáticas. Este campus continuará con su actividad hasta el viernes 24, pero en agosto habrá un segundo turno, del 3 al 7. La inscripción para esta semana todavía está abierta y se puede realizar en el número de teléfono 606 677 491 o en el correo perezvazquezlucia@gmail.com.

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