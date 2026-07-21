Bubela de Asseconia, la pastora australiana más guapa de España, es de Dornelas

Bubela de Asseconia, una pastora australiana nacida y criada en Dornelas, acaba de sumar a su palmarés el título de campeona de España de Morfología. La perra, de 3 años y 7 meses, pertenece a Felipe López, criador de esta raza en Galicia a través de Aussies de Asseconia, y consiguió el reconocimiento en el marco de la XXXVIII Exposición Internacional Canina de Las Palmas de Gran Canaria 2026, donde se puso en juego el Campeonato de España de Belleza.

El triunfo sitúa a Bubela como la más destacada entre las perras adultas de su raza en el certamen nacional, pero no llega como un éxito aislado. Desde su nacimiento fue seleccionada para participar en exposiciones caninas por toda España y ya contaba con una trayectoria relevante. En 2024 fue campeona de España joven de la Real Sociedad Canina de España, mientras que en 2023 y 2025 logró los campeonatos de España joven y adulto del Kennel Club España. A esos títulos se suman otros galardones en concursos celebrados en Galicia y en distintos puntos del país, además de haber sido reconocida como una de las mejores perras del año en Galicia en 2025, distinción otorgada por la Sociedad Canina Gallega.

Felipe López, con Bubela de Asseconia. / Cedida

Detrás de Bubela está el trabajo de Felipe López, nacido en Logroño en 1977 y asentado en Silleda desde hace dos décadas. Su relación con los pastores australianos comenzó casi por casualidad. Una amiga, María Vázquez, tenía un macho llamado Dexter y el contacto con aquel ejemplar fue decisivo. «Fue un flechazo, me encantó la raza», recuerda. A partir de ahí empezó a interesarse por ella y su amigo Tony Lanzó le regaló una cachorra rojo tricolor llamada Tennessee. Después llegó Oscos de la Carbayera de la Pipa, criado por Pilar Martín y Paloma Redonet, también campeón de España y de Europa en distintas federaciones caninas. Del cruce entre Tennessee y Oscos nació en 2022 la actual campeona, Bubela de Asseconia.

La perra, con su medalla. / Cedida

Trabajo diario

Los concursos de morfología exigen mucho más que una buena apariencia. Felipe explica que los perros deben ser sociables, permitir la manipulación, permanecer quietos, saber moverse en pista y mostrar una correcta actitud ante los jueces. En el caso del pastor australiano, además, se valora especialmente el cuidado del pelo, la estructura corporal, la cabeza, la expresión y los ojos.

Para llegar a ese nivel hay muchas horas de dedicación. Felipe compagina su trabajo con el cuidado y entrenamiento de sus perros, con una rutina en la que concede especial importancia al ejercicio físico diario, la alimentación, la sociabilidad y la manipulación desde edades tempranas. «Es un trabajo diario y requiere disciplina», resume. También destaca la necesidad de lograr una buena compenetración con el animal y cuidar detalles como la limpieza y el peinado antes de cada exposición.

La faceta competitiva es una labor costosa y sin recompensa económica directa. Las inscripciones, desplazamientos, alimentación, vacunas, desparasitación y cuidados salen del bolsillo del criador. Aun así, Felipe subraya el valor de poder competir «con los mejores del mundo» y recuerda que no todos los ejemplares llegan a ser campeones, aunque en casa todos reciben el mismo cariño.

Una afición familiar

En esta trayectoria, Felipe destaca el apoyo de su mujer, Eva García, y el recuerdo de su suegra, Fina, que también formó parte de ese camino y ya no se encuentra entre ellos. Juntos viajaron durante años por España siguiendo concursos y exposiciones. También reconoce la ayuda de amigos que colaboran en el cuidado de los perros cuando la familia no está en casa o que echan una mano en los eventos cuando no todos pueden desplazarse.

El trabajo de Aussies de Asseconia no se detiene con el campeonato de Bubela. El criador silledense ya mira hacia nuevos ejemplares de la casa. Uno de ellos es Carriza de Asseconia, que en la pasada Semana Verde de Galicia, dentro del XIX Concurso Nacional Canino Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, fue elegida mejor ejemplar joven del concurso, BIS Jóvenes.

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Con Bubela ya convertida en campeona de España y Carriza apuntando maneras, Felipe confía en seguir cosechando reconocimientos para una línea de pastores australianos criada en Dornelas que empieza a hacerse un nombre propio en las pasarelas caninas.