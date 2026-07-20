Vila de Cruces descubre los secretos del Sol

Vila de Cruces organizó este domingo una observación del Sol con un telescopio solar y otros instrumentos en la Praza do Concello. La actividad, gratuita, estaba dirigida a todas las edades, por eso padres e hijos se acercaron para conocer más sobre esta iniciativa impartida por el astrónomo vallisoletano afincado en Piloño, Eduardo Ojero, y los monitores starlight Begoña Estévez y Antón Pazos, del proyecto Corvus Maris de divulgación astronómica.

La sesión tuvo como objetivo observar y conocer el Sol a través del telescopio solar Acuter. Los participantes pudieron mirar al Sol con un filtro en una longitud de onda que es predominante en la parte externa del Sol y que se llama HAlfa. El resultado del visionado fue una imagen de la superficie solar con todos sus detalles, manchas y protuberancias.

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El telescopio solar tenía acoplada una cámara no ocultar que permitió proyectar la imagen en una pantalla led para que todos los asistentes pudieran ver el Sol cómodamente. También se emplearon unos prismáticos solares y una caja estenopeica. La actividad concluyó con un recordatorio del eclipse que tendrá lugar el próximo 12 de agosto en el que se dio conocimiento de las medidas de protección necesarias para disfrutar con seguridad de este evento astronómico.