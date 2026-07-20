Solidaridad
Venezolanos del Deza realiza el primer envío de ayuda humanitaria
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Lalín
La Asociación Venezolanos del Deza, en colaboración con la Federación de Venezolanos de Galicia ha realizado el primer envío de ayuda humanitaria que ya ha sido recibido por Cáritas Caracas.
Así mismo, la asociación mantiene activa su campaña de recogida de medicamentos e insumos médicos, con cerca de 80 kilos ya clasificados y preparados para enviar próximamente. Esta inciativa ha sido posible gracias a la solidaridad vecinal, colaboradores, donantes y voluntarios.
- Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
- Mueren dos hermanos de Salvaterra en un accidente frontal en Porriño
- Un centenar de personas conforman la batida más multitudinaria para encontrar a María Pereira
- La Panificadora de Vigo creará jurisprudencia nacional
- Depredadores terrestres en alta mar: «Capturábamos incontables tiburones. Hasta el punto de destruir el ecosistema»
- Las manchas naranjas en el mar por microalgas invaden playas de Aldán y O Hío
- Tus heces por la ciencia: El Galicia Sur pide colaboración ciudadana para crear el primer observatorio de microbiota
- Solo se fabrican un máximo 5 al año totalmente a mano y en Ourense: Así es el reloj gallego más exclusivo desde hace un siglo