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Venezolanos del Deza realiza el primer envío de ayuda humanitaria

Cáritas Caracas recibió el primer envío de ayuda humanitaria de Venezolanos del Deza.

Cáritas Caracas recibió el primer envío de ayuda humanitaria de Venezolanos del Deza. / Cedida

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Redacción

Lalín

La Asociación Venezolanos del Deza, en colaboración con la Federación de Venezolanos de Galicia ha realizado el primer envío de ayuda humanitaria que ya ha sido recibido por Cáritas Caracas.

Cajas de medicamentos que VeneDeza ha enviado a Cáritas Caracas.

Cajas de medicamentos que VeneDeza ha enviado a Cáritas Caracas. / Cedida

Así mismo, la asociación mantiene activa su campaña de recogida de medicamentos e insumos médicos, con cerca de 80 kilos ya clasificados y preparados para enviar próximamente. Esta inciativa ha sido posible gracias a la solidaridad vecinal, colaboradores, donantes y voluntarios.

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