Investigan mortandad de «miles» de truchas en el río Asneiro: ¿envenenamiento intencionado?

La investigación sobre la mortandad de peces en el río Asneiro avanza con la recogida de ejemplares y la delimitación del tramo afectado, mientras aumenta entre los pescadores la sospecha de que el episodio pudo deberse a un envenenamiento y no a un vertido accidental. La Sociedade de Caza e Pesca de Dozón calcula que murieron miles de truchas a lo largo de unos cinco kilómetros del cauce.

Trucha muerta en el río. / Bernabé / Javier Lalín

Su presidente, José Rodríguez, recorrió este domingo el río aguas arriba hasta la Tosta de Mularedo, punto en el que sitúa el inicio de la mortandad. Por encima de esa zona ya se ven peces vivos, mientras que aguas abajo el impacto se extiende hasta las inmediaciones del Pozo Negro. «Serán uns cinco quilómetros de río, aproximadamente. É todo o tramo do río que discorre pola parroquia do Sisto», señala.

Agentes medioambientales continuaron durante la jornada recogiendo truchas muertas y buscando el punto exacto en el que pudo originarse la contaminación. La cantidad de ejemplares localizada sorprendió incluso a los efectivos, que portaban «un saco cuns 15 ou 20 quilos recollidos en 300 ou 400 metros», relata el presidente de la entidad, que habla de «miles de troitas mortas».

Pez flotando en el cauce. / Bernabé / Javier Lalín

Las muestras recogidas serán analizadas para determinar qué tipo de sustancia provocó que el agua quedase prácticamente sin oxígeno y causase una mortandad tan elevada. Las pesquisas deberán establecer si se trató de un vertido orgánico, químico o de otra naturaleza, así como concretar su procedencia y las posibles responsabilidades.

Rodríguez se muestra convencido de que no se trató de un vertido común de purines. Basa sus sospechas en la localización del posible foco, en una zona de difícil acceso a la que, según sostiene, habría que desplazarse expresamente, y en la aniquilación ocasionada en la fauna piscícola. «Estou case seguro de que foi un envelenamento. Non sei se por furtivismo, para venda ilegal ou que... Ademais, onde empeza o problema é unha zona inaccesible, hai que ir alí a propósito; non é o típico sitio onde se pode producir un vertido accidental», afirma.

«Estou case seguro de que foi un envelenamento. Onde empeza o problema é unha zona inaccesible, hai que ir alí a propósito; non é o típico sitio onde se pode producir un vertido accidental» José Rodríguez — Presidente de la Sociedade de Caza e Pesca de Dozón

Esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada por los análisis y por la investigación abierta por los agentes medioambientales y el Seprona. Por el momento, no existe una conclusión oficial sobre la sustancia que acabó con la fauna piscícola ni sobre si hubo intencionalidad.

Varios peces muertos en el lecho fluvial. / Bernabé / Javier Lalín

El presidente de la sociedad lamenta especialmente el daño causado a un río que considera uno de los de mayor riqueza piscícola de la zona. La aparición de un elevado número de ejemplares pequeños se explicaría por encontrarse ya al final de la temporada de pesca, aunque entre los peces muertos también había truchas que alcanzaban la medida reglamentaria. «Isto é de pena. O Asneiro é un dos mellores ríos que coñezo. É impresionante a de troitas que tiña sendo xa o final da temporada de pesca», sostiene.

La Sociedade de Caza e Pesca de Dozón se pone a disposición de las autoridades para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. «Ofrecemos ás autoridades a máxima colaboración para aclarar o sucedido. Oxalá pillen os autores e paguen por iso», añade Rodríguez.

Captación de Pozo Negro. / Bernabé / Javier Lalín

Abastecimiento de Lalín

En varios puntos del cauce, algunos próximos a la captación de agua que abastece al municipio de Lalín, también se observan restos de espuma blanca. El Concello indica que está a la espera de los informes técnicos y de las comprobaciones de Aquadeza, concesionaria del servicio, antes de decidir si resulta necesario adoptar alguna medida. Desde el gobierno local explican que este es el procedimiento habitual. En función de los resultados de los informes se aplicarán las medidas que sean necesarias, sin que por ahora se haya comunicado ninguna restricción al consumo.

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El alcalde de Dozón, Adolfo Campos, mostró, asimismo, su preocupación por la gravedad del episodio y puso los medios municipales a disposición del Seprona para colaborar en la investigación y facilitar el esclarecimiento del origen de la mortandad.