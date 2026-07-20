Deza y Tabeirós vibran al ritmo de una noche inolvidable de fútbol y fiesta

Las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes se echaron a la calle para vivir la final del Mundial, con cientos de aficionados reunidos en las pantallas gigantes instaladas en concellos como Lalín, Silleda, Vila de Cruces o A Estrada. La fiesta comenzó horas antes del partido con tardeos, DJ, música, juegos e hinchables para los más pequeños. Camisetas de España, banderas, caras pintadas, bufandas, bocinas y cánticos tiñeron de rojo unas plazas repletas de jóvenes, adolescentes y familias que animaron al unísono a La Roja. También la hostelería, en general, registró gran afluencia de clientes, con bares y cafeterías llenos para seguir juntos el encuentro.

El gol que dio a España la victoria por 1-0 frente a Argentina desató la euforia y, en consecuencia, los últimos minutos de la prórroga se hicieron eternos. El pitido final liberó toda la tensión y dio paso a abrazos, lágrimas y una celebración colectiva. En A Estrada, la fiesta se cerró con fuegos artificiales y continuó durante largo rato entre bocinazos y cánticos, mientras muchos esperaban para ver a la selección levantar su segunda Copa del Mundo, dieciséis años después de la primera. Como contrapunto, la Plaza de Galicia amaneció cubierta de vasos, botellas y otros restos de botellón tras una noche de celebración.n