A Estrada reclama más profesorado tras conocerse los cupos provisionales

La publicación de los cupos provisionales de profesorado para el curso 2026-2027 ha situado a la comunidad educativa de A Estrada en un momento decisivo. Las plantillas comunicadas la pasada semana por la Consellería de Educación quedan, a juicio de familias, docentes y direcciones de los centros, por debajo de las necesidades recogidas en la propuesta conjunta elaborada durante los últimos meses. La asignación, sostienen, deja sin cubrir una parte importante de los refuerzos docentes y del personal especialista solicitados, lo que impediría responder de forma adecuada al aumento de las necesidades educativas del alumnado.

Ante esta situación, la comunidad educativa confía ahora en que las próximas reuniones con la Xefatura Territorial y con la Dirección Xeral de Recursos Humanos permitan revisar la planificación inicial. El objetivo es analizar con detalle la realidad de los centros públicos del municipio y abrir la puerta a una redistribución de efectivos que consideran imprescindible para afrontar el próximo curso en mejores condiciones.

La reclamación es el resultado de un proceso de trabajo iniciado tras la movilización celebrada el 6 de mayo en defensa de la enseñanza pública. A partir de aquella convocatoria se constituyó un grupo integrado por familias, profesorado y alumnado de los nueve centros públicos de A Estrada con la intención de estudiar de forma conjunta las necesidades educativas del municipio y trasladar una propuesta común a la Administración autonómica.

Entre las principales demandas figura el incremento del personal docente y de los especialistas destinados a los centros. Los impulsores de la iniciativa consideran que la plantilla actual resulta insuficiente para atender el crecimiento de las necesidades específicas del alumnado, limita los apoyos y los desdobles y dificulta ofrecer una atención a la diversidad ajustada a la realidad existente en las aulas.

Las plantillas provisionales dejan sin cubrir parte de los refuerzos docentes y especialistas solicitados

Durante las semanas posteriores, representantes de la comunidad educativa trabajaron junto a las direcciones de los centros para elaborar una propuesta municipal de plantillas. La intención fue superar las reivindicaciones individuales de cada colegio o instituto y presentar una visión global de las necesidades del conjunto del municipio, tomando como referencia un único criterio: garantizar los recursos humanos mínimos para ofrecer una atención educativa adecuada.

El documento final fue asumido como una propuesta colectiva de todo el municipio y contó desde el principio con el respaldo de las ocho ANPA de A Estrada, que suscribieron el texto como muestra de una preocupación compartida por las condiciones en las que se desarrollará el próximo curso escolar.

Apoyo municipal

La iniciativa también obtuvo apoyo en el ámbito institucional. El documento fue presentado a la Alcaldía de A Estrada, que manifestó su compromiso de defender la propuesta, y posteriormente se dio a conocer en el Pleno municipal, donde recibió una acogida favorable por parte de los distintos grupos políticos.

Paralelamente, profesorado y ANPA organizaron reuniones informativas en los diferentes centros para explicar a las familias el contenido de la iniciativa. Finalmente, el 30 de junio, el documento fue registrado en la Xefatura Territorial de Pontevedra, acompañado de una solicitud de reunión para abordar las necesidades de personal del municipio.

Los promotores defienden que este proceso constituye una experiencia inédita de colaboración en Galicia, al reunir en una misma propuesta a familias, docentes, direcciones y Ayuntamiento. Mientras esperan una respuesta de la Administración, anuncian que mantendrán la movilización con el objetivo de lograr una dotación de personal que permita atender adecuadamente las necesidades del alumnado de los centros públicos de A Estrada.