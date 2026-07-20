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La Banda de Música de Agolada celebra su Festa do Socio

Pasacalles celebrado durante la Festa do Socio da Banda de Música de Agolada.

Pasacalles celebrado durante la Festa do Socio da Banda de Música de Agolada. / Bernabé / Javier Lalín

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Redacción

Agolada

La Banda de Música Municipal de Agolada celebró este domingo su Festa do Socio en el Campo da Feira con pasacalles y un concierto de la propia banda junto a la Pequebanda da EMMA. Tras las muestras musicales los asistentes pudieron disfrutar de una comida de confraternización y, de paso, los que lo deseasen pudieron renovar su carné de miembro de uno de los colectivos más veteranos del municipio. La celebración no concluyó aquí, ya que tras la comida la fiesta continuó con la actuación de Pachi Show.

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