Ocio
La Banda de Música de Agolada celebra su Festa do Socio
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Agolada
La Banda de Música Municipal de Agolada celebró este domingo su Festa do Socio en el Campo da Feira con pasacalles y un concierto de la propia banda junto a la Pequebanda da EMMA. Tras las muestras musicales los asistentes pudieron disfrutar de una comida de confraternización y, de paso, los que lo deseasen pudieron renovar su carné de miembro de uno de los colectivos más veteranos del municipio. La celebración no concluyó aquí, ya que tras la comida la fiesta continuó con la actuación de Pachi Show.
- Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
- Mueren dos hermanos de Salvaterra en un accidente frontal en Porriño
- Un centenar de personas conforman la batida más multitudinaria para encontrar a María Pereira
- La Panificadora de Vigo creará jurisprudencia nacional
- Depredadores terrestres en alta mar: «Capturábamos incontables tiburones. Hasta el punto de destruir el ecosistema»
- Las manchas naranjas en el mar por microalgas invaden playas de Aldán y O Hío
- Tus heces por la ciencia: El Galicia Sur pide colaboración ciudadana para crear el primer observatorio de microbiota
- Solo se fabrican un máximo 5 al año totalmente a mano y en Ourense: Así es el reloj gallego más exclusivo desde hace un siglo