Silleda aprueba el programa Limes y la creación de grupos de ayuda mutua

La Xunta de Goberno Local del Concello de Silleda aprobó el convenio de colaboración con la Asociación Itínera, Voluntarios en Saúde Mental, para poner en marcha el Programa Limes, una nueva iniciativa de atención comunitaria integrada en el Plan Municipal de Saúde Mental 2024-2027.

La actuación principal será la creación y dinamización de grupos de ayuda mutua, dirigidos a personas con problemas de salud mental o que atraviesen situaciones de malestar emocional y puedan beneficiarse de un espacio de acompañamiento, apoyo entre iguales y participación comunitaria.

Los grupos se constituirán con un mínimo de seis participantes, aunque los Servicios Sociales municipales y la entidad podrán valorar excepciones cuando tengan lugar circunstancias sociales que lo aconsejen. Las actividades se desarrollarán hasta finales de este año y estarán coordinadas por el personal técnico de la Asociación Itínera.

Además de los grupos de ayuda mutua, el convenio contempla actividades de apoyo social y acompañamiento, acciones formativas y de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, iniciativas para fomentar la participación comunitaria y medidas destinadas a combatir el estigma asociado a los problemas de salud mental.

El Plan Limes se articula alrededor de diferentes líneas de actuación dirigidas a la población general, las personas mayores, las mujeres, la infancia y la adolescencia y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad. Entre sus objetivos figura la prevención de los problemas de salud mental, la detección temprana de las necesidades, la sensibilización social, el fomento del autocuidado y el refuerzo de las redes comunitarias.

Dentro de esta planificación se desarrolló también Silleda Acompáñate, una iniciativa municipal de escucha, orientación y apoyo psicológico, concebida como una puerta de entrada para detectar necesidades y facilitar la derivación a los recursos especializados.

La incorporación del programa Limes permitirá completar esta estrategia municipal con una vertiente centrada en el apoyo entre iguales, la participación social y la creación de vínculos que contribuyan a reducir las situaciones de soledad y aislamiento.

Por su parte, los Servicios Sociales municipales serán los encargados de identificar, valorar y orientar a las personas que puedan beneficiarse del programa. La participación será voluntaria y se regirá por los principios de confidencialidad, igualdad de trato, inclusión, no discriminación y respeto a la autonomía personal.

La Asociación Itínera acercará los recursos humanos y materiales necesarios, organizará los grupos y colaborará en el acompañamiento de las personas participantes. Por su parte, el Concello facilitará los espacios municipales disponibles, colaborará en la difusión de las actividades y participará en el seguimiento y evaluación del programa.

Noticias relacionadas

Las actuaciones tendrán carácter exclusivamente social, preventivo y comunitario. No incluirán diagnóstico, tratamiento clínico, terapia sanitaria ni atención psicológica especializada.