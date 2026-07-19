O Gran Guateque vuelve a Lalín con la Orquesta Mondragón y Fórmula V

Lalín volverá a acoger el domingo 2 de agosto una nueva edición de O Gran Guateque, el festival musical gratuito que rememora los grandes éxitos de las décadas de los 70 y 80. La cita comenzará a las 21.30 horas en la Praza da Igrexa y contará con las actuaciones de La Orquesta Mondragón, con Javier Gurruchaga al frente, y de Fórmula V, liderada por Paco Pastor.

Paco Pastor / F.V

El evento se plantea como un concierto-karaoke colectivo, en el que el público canta y baila temas muy conocidos de ambos grupos. La Orquesta Mondragón llevará al escenario canciones como Viaje con nosotros, Ellos las prefieren gordas, Soy yo tu lobo o Caperucita feroz, mientras que Fórmula V repasará himnos como Cuéntame, Ahora sé que me quieres, Eva María o La fiesta de Blas.

La organización destaca que entre ambas formaciones suman millones de discos vendidos e innumerables números uno. Paco Pastor no pudo actuar el pasado año en Lalín por problemas de salud, pero en esta ocasión regresará con ganas de reencontrarse con el público local.

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La tercera edición de O Gran Guateque cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia, Galicia Calidade y Xacobeo 27, y con la colaboración del Concello de Lalín. El año pasado participaron más de 2.000 personas y la organización confía en superar esa cifra en esta nueva convocatoria.