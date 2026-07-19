Música
O Gran Guateque vuelve a Lalín con la Orquesta Mondragón y Fórmula V
La tercera edición del festival reunirá en Lalín a miles de personas para revivir los éxitos musicales de las décadas de los 70 y 80
Redacción
Lalín volverá a acoger el domingo 2 de agosto una nueva edición de O Gran Guateque, el festival musical gratuito que rememora los grandes éxitos de las décadas de los 70 y 80. La cita comenzará a las 21.30 horas en la Praza da Igrexa y contará con las actuaciones de La Orquesta Mondragón, con Javier Gurruchaga al frente, y de Fórmula V, liderada por Paco Pastor.
El evento se plantea como un concierto-karaoke colectivo, en el que el público canta y baila temas muy conocidos de ambos grupos. La Orquesta Mondragón llevará al escenario canciones como Viaje con nosotros, Ellos las prefieren gordas, Soy yo tu lobo o Caperucita feroz, mientras que Fórmula V repasará himnos como Cuéntame, Ahora sé que me quieres, Eva María o La fiesta de Blas.
La organización destaca que entre ambas formaciones suman millones de discos vendidos e innumerables números uno. Paco Pastor no pudo actuar el pasado año en Lalín por problemas de salud, pero en esta ocasión regresará con ganas de reencontrarse con el público local.
La tercera edición de O Gran Guateque cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia, Galicia Calidade y Xacobeo 27, y con la colaboración del Concello de Lalín. El año pasado participaron más de 2.000 personas y la organización confía en superar esa cifra en esta nueva convocatoria.
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