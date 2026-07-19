Arte urbano
Un mural en A Estrada homenajea a Félix Rodríguez de la Fuente
La obra une la figura del naturalista con el atardecer de Sabucedo mediante distintas técnicas artísticas
El casco urbano de A Estrada suma un nuevo mural a la creciente colección de intervenciones de arte urbano desarrolladas en los últimos años. La obra está situada entre las calles San Paio y Marqués de la Vega de Armijo y fue realizada por los artistas Manuel Míguez "Poke", Seek y Norte, rinde homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente e invita a reflexionar sobre la convivencia y el respeto por la naturaleza. El mural combina grafiti tradicional, realismo, ilustración, tipografía y la técnica del stencil, utilizada en las mariposas elaboradas con jóvenes estradenses como símbolo de transformación. Iniciado durante las fiestas de San Paio, acaba de concluir gracias al apoyo de la comisión, el Concello y la inmobiliaria Hábitat.
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