Las grandes firmas de la zona facturan 943 millones y elevan un 13% su empleo

Las empresas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes incluidas en el Ardán 2026 mejoran los registros del ejercicio anterior tanto en facturación como, de forma más intensa, en empleo. Las 1.100 sociedades de ambas comarcas recogidas en el directorio suman 1.704,9 millones de euros de importe neto de la cifra de negocios al cierre de 2024, frente a los 1.666,3 millones que reunían las 1.103 firmas del Ardán 2025. El incremento es de 38,6 millones de euros, un 2,3%.

El avance laboral es más acusado. El empleo medio pasa de 8.303 a 8.742 trabajadores, lo que supone 439 más que en el ejercicio anterior, un crecimiento del 5,3%. El dato confirma que el tejido empresarial de la zona no solo mantiene su capacidad de facturación, sino que amplía su peso como generador de puestos de trabajo, con un comportamiento especialmente positivo entre las compañías de mayor dimensión.

El grupo de empresas que superan los diez millones de euros de cifra neta de negocio también crece. Eran 27 en el Ardán anterior y ahora son 30. Su facturación conjunta pasa de 911,4 a 943,3 millones de euros, con un aumento de 31,9 millones, el 3,5%. Pero la variación más relevante se produce en el empleo: estas firmas reúnen ahora 2.470 trabajadores, 280 más que el año anterior, lo que equivale a un incremento del 12,8%.

Estas treinta compañías representan algo más de la mitad de toda la facturación (55,3%), pero concentran una proporción mucho menor del empleo (28,3%). Los datos evidencian que las grandes sociedades tienen una enorme capacidad tractora, aunque buena parte del empleo sigue dependiendo de pequeñas y medianas empresas. Lalín aglutina trece de las treinta firmas punteras y 325,7 millones de negocio, aunque Silleda, con solo seis entidades, casi le iguala en facturación: 323,4 millones. Lejos queda A Estrada, cuyas tres primeras sociedades rondan los 119 millones. Ninguna empresa de Agolada y Dozón rebasa los 10 millones.

El liderazgo continúa en manos de Nutrimentos Deza (Nudesa). La fábrica de piensos de Silleda alcanza 165,3 millones de euros de importe neto y 127 empleos medios. Apenas varía respecto al ejercicio anterior, en el que superaba los 166 millones, y le permiten conservar con claridad la primera posición dentro del tejido empresarial del interior de la provincia.

También en Silleda se mantiene la segunda empresa por facturación. Frigoríficos Bandeira alcanza 86 millones de euros, frente a los 83,3 millones del ejercicio anterior, y eleva su empleo de 99 a 116 trabajadores. El matadero refuerza así su posición después de años de fuerte crecimiento desde la pandemia y continúa como uno de los principales referentes agroalimentarios de la zona.

La tercera plaza corresponde a Martínez Otero Contract, de A Estrada, con 81,1 millones de euros, casi dos millones más que en el Ardán precedente. Su principal fortaleza está, sin embargo, en el empleo. La firma del mueble y el contract continúa como la mayor empleadora de ambas comarcas, al pasar de 332 a 353 trabajadores. Es, además, una de las compañías locales mejor posicionadas en los rankings provincial y autonómico por plantilla.

Por detrás se sitúa Construcciones y Obras Taboada Ramos, que vuelve a ser la primera empresa de Lalín por cifra de negocio. Alcanza 53,6 millones, cinco más que en el ejercicio anterior, y aumenta también su empleo, de 133 a 145 trabajadores. Le sigue Conejos Gallegos SLU, de Rodeiro, con 52 millones y cinco empleos, aunque se produce un retroceso respecto a los 57,5 millones del cierre de 2023; cabría añadir los 21,4 millones y 151 puestos de trabajo de su cooperativa (Cogal), que ocupa la 14ª plaza.

El grupo de cabeza se completa con Tecglass, Inasus y Cobideza, todas ellas con sede en Lalín. Tecglass protagoniza una de las subidas más claras del ejercicio, al pasar de 38,6 a 45,5 millones de euros y elevar su plantilla de 122 a 151 trabajadores. Inasus también mejora de forma significativa: sube de 36,4 a 41,5 millones y pasa de 190 a 218 empleados. Cobideza figura ahora con 36 millones de euros y 29 trabajadores, entrando de lleno en la relación de las principales firmas por volumen de negocio.

A continuación aparecen Hierros Diego, de A Estrada, con 27 millones de euros; Técnica de Carpintería en PVC, de Forcarei, con 26,9 millones; y Productos Disiclín, de Silleda, que crece con fuerza al pasar de 18,4 a 22,9 millones. También superan los veinte millones Conejos Gallegos Cogal, de Rodeiro, con 21,4 millones y 151 trabajadores, y varias compañías situadas en el entorno de los veinte millones, como Maxideza o Integraciones Silleda.

Subidas y descensos

Entre las mayores subidas de negocio figuran Tecglass, que gana unos siete millones; Inasus, con algo más de cinco; Taboada Ramos, con otros cinco; Disiclín, con 4,6; Maxideza, con 3,8; y Tecnor Lalín Maquinaria, que pasa de 10,7 a 14,1 millones, con un avance próximo al 32%. También Frigoríficos Bandeira y Martínez Otero mejoran sus registros, aunque con crecimientos más moderados.

En sentido contrario, los descensos más destacados se producen en Metaldeza, que baja de 23,1 a 15,9 millones; Conejos Gallegos, que retrocede de 57,5 a 52 millones; y Vilariño ESP, que pasa de 13,9 a 9,7 millones y queda por debajo del umbral de los diez millones, aunque mantiene un centenar de trabajadores. También reducen facturación, de forma más contenida, Avipor Silleda, Hierros Diego y Nudesa.

La comparación interanual deja, además, un cambio relevante en la composición del ránking. Petrosán Gasóleos, que el año pasado había irrumpido entre las principales empresas de la zona, deja de computar como firma de Tabeirós al figurar ahora con domicilio en Santiago. No se trata, por tanto, de una caída local de actividad, sino de una salida estadística del listado comarcal. Frente a ello, se incorporan al grupo de más de diez millones sociedades como Cobideza, Cogal SCL, Embutidos Lalinense, Agrobotica y Prefabricados Faro.

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El empleo ofrece una lectura especialmente positiva. A las subidas de Martínez Otero Contract, Inasus, Tecglass, Frigoríficos Bandeira y Construcciones Taboada Ramos se suman avances importantes en otras empresas que no siempre están en la parte más alta del listado por facturación. Coesco Deza pasa de 158 a 186 trabajadores; Alvalop Servicios XXI crece de 76 a 149; y Cogal reaparece con 151 empleos. En el lado contrario, Vilariño ESP reduce su plantilla media de 161 a 100 trabajadores.