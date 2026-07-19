Fraga do Alén aspira a ser Mejor Cementerio 2026 y destaca en Naturaleza Viva

El cementerio de A Romea Fraga do Alén acaba de ser seleccionado como finalista en dos categorías del X Concurso de Cementerios de España 2026, un certamen nacional que busca poner en valor la riqueza histórica, artística y natural de los camposantos como parte de la identidad de ciudades y municipios. La candidatura de Lalín compite en las modalidades de Mejor Cementerio 2026 y Naturaleza Viva, tras ser preseleccionada por un jurado de especialistas.

El Concello presentó al concurso el proyecto de ampliación del cementerio de A Romea, desarrollado por Promove Arquitectura en colaboración con LaND30 en la parte paisajística. La propuesta define Fraga do Alén como un espacio integrado en la naturaleza, abierto a la ciudadanía y conectado con el paisaje, superando la concepción tradicional del cementerio para transformarlo en un lugar de memoria, cultura y encuentro.

En la categoría de Mejor Cementerio 2026, Fraga do Alén compite con el Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, y con el Cementerio Municipal de Felanitx, en Mallorca. En la modalidad Naturaleza Viva, la candidatura lalinense concurre junto a los proyectos de Alcalá de Henares y del Cementerio de Bilbao-Bizkaia, valorados por su integración ambiental, sostenibilidad e impacto positivo en el entorno.

El alcalde de Lalín, José Crespo, mostró la satisfacción del gobierno local por este reconocimiento. «Ser finalistas en dúas categorías dun concurso de ámbito nacional confirma a singularidade e a calidade dun proxecto que naceu para dar resposta ás necesidades do noso cemiterio, pero que foi moito máis alá ao crear un espazo innovador, respectuoso coa memoria e plenamente integrado na natureza», señaló.

Crespo subrayó que Fraga do Alén crea «un parque funerario aberto á cidadanía» y establece «unha nova relación entre paisaxe, comunidade e recordo». El regidor recordó que la elección final dependerá ahora del apoyo popular. «Queda aínda un treito importante ata a elección final e, a partir de agora, o apoio popular será fundamental», indicó, animando a la vecindad y a quienes valoren el proyecto a participar en la votación.

Votación hasta el 31 de agosto

La fase de votación popular permanecerá abierta hasta el 31 de agosto a las 23.59 horas en la web de Enalta, entidad organizadora del concurso. Para apoyar la candidatura hay que acceder al apartado del X Concurso de Cementerios de España, seleccionar Fraga do Alén en las categorías de Mejor Cementerio 2026 y Naturaleza Viva, introducir un correo electrónico válido y confirmar el voto. Solo se admite un voto por persona.

El fallo se conocerá en el acto de entrega de premios previsto para el 30 de septiembre. El premio al Mejor Cementerio 2026 está dotado con 3.000 euros, mientras que el de Naturaleza Viva cuenta con 1.500 euros. Los segundos y terceros clasificados recibirán también un reconocimiento oficial.

Un cementerio entre bosque y memoria

La candidatura presentada por Lalín defiende que Fraga do Alén representa una nueva forma de entender los espacios funerarios. La ampliación difumina los límites entre cementerio y bosque para crear un paisaje vivo en el que conviven naturaleza, memoria y comunidad. El proyecto se adapta a la topografía y a la vegetación existentes, preserva la identidad del lugar y establece continuidad entre el antiguo cementerio y los nuevos ámbitos.

La intervención recupera elementos preexistentes, como la capilla, a la que devuelve protagonismo mediante un nuevo acceso monumental. También incorpora un parque de entrada, recorridos entre zonas arboladas, espacios de estancia y contemplación y el estanque-escenario Xela Arias, dotado de un pequeño auditorio integrado en la topografía para acoger actos conmemorativos y actividades culturales compatibles con el carácter del recinto.

Noticias relacionadas

La dimensión ambiental es otro de los ejes del proyecto. Fraga do Alén integra 13.509 metros cuadrados de superficie vegetal, conserva e incorpora especies autóctonas, crea praderas naturalizadas y refugios para polinizadores, y favorece la continuidad ecológica con la fraga. Además, cuenta con aprovechamiento de agua, riego inteligente y producción fotovoltaica, lo que permite evitar cada año 4,93 toneladas de CO₂, un beneficio equivalente a la capacidad de absorción de 57 árboles.