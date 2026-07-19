Forcarei reabre su gimnasio municipal tras la renovación integral de las instalaciones

El Concello de Forcarei reabrió en la tarde de ayer el gimnasio municipal tras culminar una profunda renovación que permitirá recuperar este servicio deportivo con un equipamiento completamente actualizado. La alcaldesa, Belén Cachafeiro, presidió el acto de presentación de unas instalaciones modernizadas con una inversión cercana a los 100.000 euros, financiada a través del Plan Especial de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra.

Decenas de vecinos acudieron a la reapertura para conocer las mejoras realizadas, que convierten al centro en una de las instalaciones deportivas públicas mejor equipadas de Galicia, según destacó el gobierno local.

Belén Cachafeiro y Alberto López en la presentación del gimnasio. / FDV_Externas

La actuación incluyó la incorporación de 490 máquinas, accesorios y materiales deportivos, además de la renovación del pavimento. El gimnasio dispone ahora de 13 máquinas de cardio, más de 254 elementos para actividades colectivas, cerca de 149 barras, discos y mancuernas, así como bancos, plataformas y maquinaria específica para entrenamiento de fuerza.

La alcaldesa aseguró que el objetivo era recuperar un servicio que, a su juicio, se encontraba "practicamente desmantelado e case sen uso" tras la etapa del anterior gobierno municipal. Además, afirmó que "cumprimos o compromiso de devolver aos veciños un ximnasio moderno, con maquinaria de vangarda e unha concesión estable para que poidan facer deporte nas mellores condicións".

El gimnasio permanecerá con puertas abiertas y acceso gratuito hasta finales de julio. Desde el 1 de agosto funcionará con una cuota mensual de 30 euros, apertura de lunes a domingo y acceso mediante tarjeta personal para ampliar la flexibilidad horaria.

La gestión queda garantizada durante los próximos cuatro años mediante la concesión adjudicada al profesional Alberto López, responsable también de otro gimnasio privado de la comarca.

Polémica

La reapertura pone fin a varios años de controversia política. El gimnasio fue construido durante un anterior mandato de Belén Cachafeiro, pero en 2025 quedó en el centro del debate tras la renuncia del concesionario. El PP responsabilizó al gobierno local de no licitar a tiempo un nuevo contrato, mientras el ejecutivo recurrió a una gestión provisional para evitar el cierre. La decisión fue criticada también por el BNG, que cuestionó el convenio temporal. Meses después, los populares denunciaron la escasez de maquinaria y reclamaron una renovación integral, una actuación que el actual gobierno considera ahora definitivamente culminada.