A Estrada nicia los trabajos de restauración de la escultura de la Inmaculada Concepción

Los trabajos para recuperar la estatua de la Inmaculada Concepción, obra del escultor Francisco Asorey, comienzan en A Estrada con la instalación del andamiaje que permitirá acometer una restauración integral del monumento. La intervención, largamente esperada, busca garantizar la conservación de una de las piezas artísticas más representativas del patrimonio local.

La actuación ha sido promovida por el Concello da Estrada y será financiada íntegramente por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia. La restauración correrá a cargo de la empresa especializada Artegal Restauraciones S.L., encargada de ejecutar todas las labores de conservación.

La escultura, realizada por Francisco Asorey en 1956, está tallada en mármol de Alicante y se alza sobre un pedestal de granito de unos seis metros de altura en la Praza da Inmaculada, junto a la iglesia parroquial de San Paio. Catalogada en el PXOM, constituye uno de los elementos más reconocibles del paisaje urbano estradense.

El monumento fue encargado en 1954 por el párroco Nicolás Mato Varela, tuvo un coste de unas 30.000 pesetas y fue sufragado mediante una colecta popular en la que desempeñó un papel fundamental la asociación Fillas de María. La imagen fue inaugurada el 22 de marzo de 1956, coincidiendo con la conmemoración del centenario del Dogma de la Inmaculada Concepción. Inicialmente presidía el centro de la plaza, aunque una posterior remodelación motivó su traslado al emplazamiento actual.

Trabajos

La intervención permitirá corregir los efectos del paso del tiempo y de la exposición continuada a la intemperie. Los estudios previos detectaron acumulación de suciedad, colonización biológica, manchas provocadas por la contaminación, desgaste superficial y pequeñas fisuras, aunque sin daños estructurales de importancia. Los especialistas realizarán una inspección detallada, tareas de limpieza, eliminación de microorganismos, reparación de grietas y sustitución de morteros deteriorados. La restauración se desarrollará in situ durante aproximadamente dos meses.

Paralelamente, el Concello de A Estrada acometerá una limpieza integral de la Praza da Inmaculada, con el objetivo de realzar el entorno del monumento y completar la puesta en valor de esta emblemática obra de Francisco Asorey.