Detectan un pequeño temblor en A Bandeira

El Instituto Geográfico Nacional detectó en la madrugada del sábado un pequeño seísmo de 1,5 grados en la escala de Ritcher en A Bandeira. La sacudida se registró a las 5.19 horas y a una profundidad de 20 kilómetros. Estos movimientos son prácticamente imperceptibles para las personas y solo pueden ser detectados por equipos sismológicos sensibles.