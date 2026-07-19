Detectan un pequeño temblor en A Bandeira
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Redacción
Silleda
El Instituto Geográfico Nacional detectó en la madrugada del sábado un pequeño seísmo de 1,5 grados en la escala de Ritcher en A Bandeira. La sacudida se registró a las 5.19 horas y a una profundidad de 20 kilómetros. Estos movimientos son prácticamente imperceptibles para las personas y solo pueden ser detectados por equipos sismológicos sensibles.
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