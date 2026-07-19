Cortegada conquista los paladares con una tonelada de paella

Los vecinos de Silleda continúan con el calendario festivo de julio con una gran cita gastronómica. La Festa da Paella, que tiene lugar en la parroquia de Cortegada cada año, desde hace casi un cuarto de siglo, ya que este año elebra su edición número 24. El aforo disponible para poder degustar este plato tan típicamente español era de de 1.800 personas, una cifra que este año no se ha llegado a alcanzar pero que no se ha quedado demasiado lejos, ya que hasta última hora habían confirmadas cerca de 1.600 personas.

Elaboración del plato. / Bernabé / Javier Lalín

Hablando de miles, no solo se cuenta en esta cifra a los asistentes, sino también los ingredientes necesarios para cocinar esta gran paella popular. Para abastecer a tal cantidad de comensales fueron precisos más 1.000 kilos de ingredientes, donde el arroz es el principal protagonista. Se cocinaron 250 kilos de este cereal. La misma cantidad que fue empleada de carne, que en este caso se dividió entre el pollo y la ternera. Tampoco faltaron los moluscos, con 150 kilos de mejillones, ni las verduras, con 60 kilos de guisantes, distintos tipos de pimientos y judías. Y todo esto cocinado con 30 litros de aceite para preparar la mejor paella posible.

Reparto de raciones. / Bernabé / Javier Lalín

Aunque fue el plato principal, los comensales que lo deseasen también pudieron disfrutar del servicio de pulpeiro habilitado para la cena. Y tampoco faltó el postre, que estaba incluido en el menú y que estaba compuesto por queso con membrillo y el posterior café para poner el broche de oro a esta cena tradicional.

Comensales a punto para la cena. / Bernabé / Javier Lalín

Para los que, además de una sobremesa también quisieron bailar, pudieron hacerlo al ritmo de los grupos Origen y Unión y Fuerza que amenizaron la velada hasta la madrugada.

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La fiesta no termina todavía, ya que esta celebración se enmarca dentro de la programación de los festejos patronales en honor a Santa María, que continúan este domingo con una misa solemne a las 13.00 horas. La música también estará presente esta jornada con Os Trasnos de Doade que serán los que se encarguen de la sesión vermú y, a media tarde, desde las 17.00 horas, los más pequeños serán los protagonistas con la fiesta infantil a cargo de Tikolandia.