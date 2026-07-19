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A Carixa da la salida a los actos BNG por el ‘Día da Patria’

A Carixa da la salida a los actos BNG por el ‘Día da Patria’ | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

A Carixa da la salida a los actos BNG por el ‘Día da Patria’ | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

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El área recreativa de A Carixa, en Merza, acogió este sábado el acto político y festivo con el que el BNG de Deza y Tabeirós abrió su campaña comarcal del Día da Patria Galega. Participaron la diputada autonómica Ariadna Fernández; el responsable comarcal, Xoán Blanco; el alcalde en funciones de Rodeiro, Alberte Lamazares; y otros ediles, cargos locales, afiliados y simpatizantes. Fue una jornada de convivencia previa a la manifestación nacional del 25 de julio en Santiago.

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