A Bandeira se inunda de ritmo, color y disfraces

Bandeira se vistió de fiesta y carnaval en pleno mes de julio. La localidad celebró este sábado, una primera edición del Entroido de Verán que logró llenar la Praza do Entroido de música, originalidad y un ambiente festivo inigualable que se alargó hasta altas horas de la madrugada.

El evento arrancó a las 20:30 horas con los primeros ritmos de la tarde, calentando motores para lo que sería una noche inolvidable. Vecinos y visitantes de todas las edades acudieron a la cita luciendo sus mejores galas carnavaleras, aprovechando el buen tiempo estival para dar rienda suelta a la imaginación.

El plato fuerte de la noche comenzó a las 22:30 horas con el esperado desfile de disfraces. Los asistentes compitieron en ingenio y espectacularidad, optando a diversos premios destinados a los atuendos más originales de la velada. En total fueron 12 los grupos participantes en la categoría infantil y otros tantos en la senior.

El primer puesto en infantil fue para Medusas del Caribe, en segundo lugar, A pesca do Mejillón y el podio lo completó O Obreiro. En senior se llevó el primer premio Os vixilantes da praia, la plata fue para Os piratillas y el tercer lugar lo ocuparon As Lilo.

Tras conocerse los ganadores, la fiesta continuó con música en directo y las mezclas de los platos tomaron el control de la plaza gracias a un cartel de lujo, con DJ Maldinami, DJ Calwin y DJ Xis. Los tres encargados de la cabina mantuvieron la pista llena y la energía al máximo durante la jornada carnavalera.

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Para que no faltara de nada, la Praza do Entroido contó también con una variada oferta culinaria gracias a la instalación de varias foodtrucks y un servicio de barra que mantuvieron a los asistentes con fuerzas para seguir disfrutando. Además, un concurrido photocall inmortalizó los disfraces más divertidos de la noche, en una velada llena de sorpresas.