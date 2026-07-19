Aparecen varias truchas muertas en el río Asneiro en Dozón

Este sábado se han encontrado varias truchas muertas en el río Asneiro, en el municipio de Dozón, concretamente a la altura del lugar de Parada y que llegaba hasta la decantación de agua. Agentes de la Guardia Civil fueron informados por un pescador de la zona y hasta allí se personaron junto a miembros del Seprona que acudieron hasta el lugar que conecta O Sisto con la N-525, en las inmediaciones del Pozo Negro, donde se localiza el origen de un vertido de purín. Los agentes tomaron muestras del agua y se investigan las causas.