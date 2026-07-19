Adjudican las obras de mejora de los accesos a Mourelos y Meixomence

El Concello de Silleda adjudicó las obras de mejora de los accesos y de los núcleos de Mourelos y Meixomence a la empresa Construcciones y Obras Taboada Ramos SLU por un importe de 205.644 euros. La actuación cuenta con un plazo máximo de ejecución de seis meses y se incluye la ejecución de 220 metros adicionales de cuneta de seguridad y la instalación de ocho elementos metálicos para la sujeción de los colectores de residuos.

En Mourelos se actuará tanto en las vías de acceso como en las interiores del núcleo. Se renovarán cuatro trechos mediante aglomerado en caliente, bacheo previo y tratamientos asfálticos. En el interior se demolerá el pavimento existente y se ejecutará una nueva superficie de zahorra y hormigón. También se instalará una nueva red de canalización de aguas pluviales. Y se contempla la construcción de 340 metros de cunetas de seguridad, la sustitución de una obra de drenaje por un caño de hormigón de 1,8 metros de diámetro y la ejecución de dos muros de piedra granítica. Se completará la intervención con la limpieza de gavias y salvagavias y con la correspondiente señalización horizontal.

En Meixomence se renovará un viario compuesto por tres trechos, junto con sus abanicos y zonas de conexión, empleando aglomerado en caliente, grava y tratamiento asfáltico en función del estado y de las características de cada zona.

La actuación incluye también 100 metros de cuneta de seguridad, otros 25 metros de cuneta trapezoidal de hormigón, la limpieza de dos sistemas de drenaje y la renovación de la señalización horizontal.

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La actuación está financiada con cargo al Plan +Provincia de la Diputación, que concedió al Concello una subvención de 240.000 euros para desarrollar el proyecto.