Actividades, hinchables y música en solidaridad con Venezuela en Rodeiro
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Redacción
Rodeiro
Rodeiro vivió este sábado una jornada en solidaridad con Venezuela y las víctimas de los terremotos en el Parque do Río, con puestos de comidas y actuaciones musicales. La música tradicional gallega llegó de la mano de Vanesa Muela e A Banda Trakay y también se sumó el grupo de folk rock Guezos. No faltó el entretenimiento para los más pequeños con hinchables.
Unas actividades puestas en marcha con el el fin de reunir medicamentos de diferentes tipos como analgésicos y aines, antialérgicos, antibióticos sistémicos, para el asma y urgencias, insumos médicos, fármacos cardiovasculares, de oftalmología, pediatría, así como insumos generales, para enviar al pueblo venezolano.
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