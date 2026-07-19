Actividades, hinchables y música en solidaridad con Venezuela en Rodeiro

Rodeiro vivió este sábado una jornada en solidaridad con Venezuela y las víctimas de los terremotos en el Parque do Río, con puestos de comidas y actuaciones musicales. La música tradicional gallega llegó de la mano de Vanesa Muela e A Banda Trakay y también se sumó el grupo de folk rock Guezos. No faltó el entretenimiento para los más pequeños con hinchables.

Hinchables para los niños. / Bernabé / Javier Lalín

Unas actividades puestas en marcha con el el fin de reunir medicamentos de diferentes tipos como analgésicos y aines, antialérgicos, antibióticos sistémicos, para el asma y urgencias, insumos médicos, fármacos cardiovasculares, de oftalmología, pediatría, así como insumos generales, para enviar al pueblo venezolano.