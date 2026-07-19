A Estrada vuelve a tejer en el Camino

La Asociación Alfombristas da Estrada volverá a dejar su huella en una de las creaciones de arte efímero más emblemáticas de Galicia. Sus integrantes participarán el próximo 25 de julio en la elaboración de la tradicional Alfombra del Apóstol, una monumental composición de seis por ocho metros que cubrirá la Praza da Inmaculada, a los pies de la Catedral de Santiago, con motivo del Día de Galicia.

El colectivo estradense compartirá este trabajo con alrededor de 70 alfombristas llegados desde Ames, Bueu, Burela, O Castro de Caldelas, Cerponzóns y Ponteareas, en una iniciativa impulsada por la Federación de Alfombristas de Galicia con el apoyo de Turismo de Galicia. La participación de A Estrada refuerza el protagonismo de una localidad que en los últimos años ha visto crecer el interés por el arte de las alfombras florales y por la conservación de este patrimonio cultural.

El diseño de este año, obra del artista burelense Martín Soto Lestao, ofrece una interpretación contemporánea del fenómeno jacobeo. La composición sitúa la Catedral como punto de encuentro de los distintos caminos históricos de peregrinación, representados mediante su señalización y rodeados de paisajes tan diversos como montañas, valles, rías o el océano. La presencia de peregrinos simboliza la diversidad de personas y culturas que confluyen en Santiago.

Grandes flechas rojas conducirán visualmente la mirada hacia el templo compostelano, mientras conchas, referencias al mar y otros elementos tradicionales completarán una obra elaborada exclusivamente con materiales naturales, siguiendo la esencia del arte efímero gallego.

Los trabajos comenzarán en la tarde del 24 de julio y se prolongarán durante unas diez horas, permitiendo al público contemplar en directo el proceso de creación. Una vez terminada, la alfombra permanecerá expuesta durante toda la jornada festiva del 25 de julio, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del Día de Galicia y en un escaparate para el trabajo conjunto de asociaciones como Alfombristas da Estrada, que mantienen viva una tradición reconocida dentro y fuera de la comunidad.